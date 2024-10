Gemma Galgani è rimasta a bocca aperta nell’ultima puntata di Uomini e Donne, dopo lo scontro con Valerio lui ha deciso di tornare in studio per chiederle scusa. Il comportamento del cavaliere l’ha molto stupita, si è anche scusata per avergli dato uno schiaffo perché nonostante fosse molto arrabbiata non avrebbe dovuto colpirlo. Lui rivolgendosi alla dama indiscussa del Trono Over si è detto molto dispiaciuto per le cose che sono successe tra loro, però era un po’ nervoso. Ha poi continuato dicendo che ci tiene a lei però non accetta le condizioni, subito dopo le ha chiesto scusa.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 ottobre 2024/ Caos in studio dopo la confessione hot di Mario

In studio Gemma Galgani è apparsa stranita dopo aver ascoltato le parole di Valerio, ha chiesto un po’ di tempo per riflettere sulla vicenda perché pensa che lui non possa passare in questo modo da una situazione all’altra. A quel punto sono intervenuti anche Gianni e Tina ricordando che il cavaliere si è rifiutato di mostrare il suo telefono dopo la segnalazione nei suoi confronti. Lui ha cercato di giustificarsi e la dama ha ribadito di aver bisogno di un po’ di tempo perché fa fatica a credere alle sue parole.

Lella Costa choc: "Amici non era il mio posto"/ "Maria De Filippi? Simpatica, non voleva sostituirmi ma..."

Gemma Galgani balla con Valerio a Uomini e Donne dopo le scuse del cavaliere, continueranno a frequentarsi?

Si è creata una certa sintonia tra Gemma Galgani e il cavaliere Valerio a Uomini e Donne nell’ultimo periodo. Durante le loro uscite si sono anche lasciati travolgere dalla passione, lui per il compleanno le ha fatto un piccante regalo, un completino intimo che alludeva ad una romantica e passionale notte insieme. Le cose però hanno preso una brutta piega quando è arrivata una segnalazione nei confronti di lui, sarebbe stato avvistato in atteggiamenti molto amichevoli con un’altra donna. Lui si è giustificato dicendo che era solo un’amica, però non ha voluto mostrare il suo cellulare. Dopo che si è scusato con la dama torinese Maria De Filippi ha provato a fargli rivelare altri dettagli che possano chiarire i dubbi della Galgani.

Ilan Muccino innamorato di Rebecca di Amici 2024? "Mi attrae tantissimo"/ "Non mi faccio avanti per..."

Messo alle strette dalla conduttrice Valerio ha ammesso che fino a qualche giorno fa sentiva anche altre donne al di fuori di Uomini e Donne. Gemma Galgani è apparsa molto confusa, alla fine i due hanno deciso di ballare insieme per schiarirsi un po’ le idee, la dama dovrà poi scegliere se continuare a frequentare Valerio o mettere fine alla loro conoscenza dopo ciò che è successo tra loro.