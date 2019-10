Gemma Galgani vs Anna Tedesco/ Uomini e Donne: “mi sfida, ma le piace vincere facile”

Gemma Galgani contro Anna Tedesco. Le due dame del trono over di Uomini e Donne che, in passato, hanno avuto diverse discussioni per Giorgio Manetti, sono le protagoniste indiscusse della sfilata femminile che chiude la puntata odierna del trono over di Uomini e Donne nel corso della quale ci sarà anche modo per scoprire cosa sta accadendo tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. Dopo aver conquistato il secondo posto nella prima sfilata della stagione portando in passerella una versione personale di Marilyn Monroe, Gemma è stata sfidata da Anna Tedesco che, pur avendo la possibilità di sfidare anche le dame più giovani del parterre, ha deciso di scontrarsi con Gemma. Il tema della sfilata è red carpet: Gemma e Anna sfilano indossando abiti eleganti e raffinati, ma molto diversi tra loro. La scelta delle due dame viene giudicata dagli uomini, ma soprattutto da Tina Cipollari che non perde occasione per punzecchiare la collega.

GEMMA GALGANI CONTRO ANNA TEDESCO: “LE PIACE VINCERE FACILE”

Anna Tedesco, nella sfilata del trono over, indossa un abito lungo, stretto e dalle tonalità chiare che esalta la sua bellezza. Gemma, invece, romantica e sognatrice come sempre, sceglie un abito rosso in stile Rossella O’Hara sfilando anche con la colonna sonora del film “Via col vento”. La scelta di Gemma scatena la reazione di Tina Cipollari. “Sei rimasta mummificata” – esordisce Tina. “tu non puoi togliere poesia e romanticismo a tutte quello che faccio”, ribatte la Galgani. “Tu non devi entrare nel personaggio perchè tu non rappresenti nè Rossella O’ Hara nè Marilyn Monroe“, aggiunge la bionda opinionista. “Io mi ispiro alle emozioni delle persone alle quali penso. Con te non c’è possibilità di parlare. Non capisci mai niente. Ma perchè non parliamo del fatto che Anna ha scelto la strada più semplice per vincere, la più facile. Come mai ha preso quella che ha sempre definito la mummia?“, sbotta Gemma difendendo la propria scelta.

