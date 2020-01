Gemma Galgani Vs Juan Luis/ “Tu non sai niente di me!” (Uomini e donne)

Gemma Galgani e Juan Luis saranno ancora i protagonisti di Uomini e donne, forse proprio per l’ultima volta. Il trono over oggi aprirà la nuova settimana in compagnia del programma dopo la pausa natalizia e sarà a quel punto che inizierà il teatrino con la dama torinese, la bella Tina Cipollari e lui, il misterioso cavaliere venezuelano che si era detto pronto a corteggiare Gemma sopra ogni cosa. A rovinare tutto, proprio sul finire del 2019, erano arrivate le parole e le prove delle chat con altre donne, e a quel punto tutto il castello è andato in tilt.In particolare, proprio il video anticipazioni della puntata di oggi mostra una discussione tra i due. Le cose non si mettono bene né per la dama che dovrà rinunciare al suo nuovo amore e né per il cavaliere.

LA DISCUSSIONE TRA GEMMA E JUAN LUIS PRIMA DELL’ADDIO

Proprio Juan Luis la invita a sedersi ancora al centro dello studio di Uomini e donne e quando lei dice di no, il cavaliere si alza in piedi quasi minacciandola: “Allora facciamo l’ultimo ballo e via”, quasi a voler chiudere con lei. A quel punto Gemma Galgani da di matto al grido di: “Tu non sai niente di me, non devi parlare”. I due sono in piedi al centro dello studio e la discussione non accenna a finire, anzi. A loro si uniscono poi anche gli opinionisti e, infine, la stessa Maria De Filippi che chiede alle altre dame se c’è qualcuna interessata a lui o meno ricevendo solo silenzi e una serie di no. Si chiude con questo siparietto la liason tra la dama torinese e il cavaliere venezuelano. Sarà davvero finita per sempre? Le anticipazioni rivelano di sì ma questa è un’altra storia.

