Gena Rowlands è morta a 94 anni. A riportare la notizia sono stati i media statunitensi, che hanno ricordato la famosissima star del cinema americano. In particolare, Variety, ha spiegato che l’attrice è deceduta a Indian Wells, nella sua casa in California. Ancora non sono ben chiare le cause della sua morte, ma qualche tempo fa il figlio Nick Cassavetes aveva accennato alla malattia della madre, svelando che era affetta da Alzheimer. L’attrice viene ancora oggi ricordata per il suo Oscar con il film “Gloria”, uscito nel 1980 e per “A woman under the influence”, del 1974.

Anticipazioni The Family 15 agosto 2024/ Nese arriva alla villa, Hulya fuori di sé

A dirigere la maggior parte dei film della sua carriera è stato John Cassavetes, marito e regista poi scomparso nel 1989. Gena Rowlands è diventata anche famosa per aver interpretato la signora affetta da Alzheimer in “Le pagine della nostra vita”, meraviglioso film d’amore con Ryan Gosling e Rachel McAdams. Nella pellicola interpretava la versione anziana della protagonista, che una volta invecchiata ricordava a fatica le vicende amorose passate con il suo Noah con il quale si era sposata e trasferita nella casa in campagna costruita proprio da lui.

Grande Fratello 2024/2025 concorrenti: saltano Lino, Alessia e Maika? "Non li vogliono più"/ Cos'è successo

Gena Rowlands è morta, la strana sorte dell’attrice dopo Le Pagine della nostra Vita

Ironia della sorte, il figlio dell’attrice (che l’aveva diretta proprio in quel film) aveva rilasciato un’intervista a luglio al Weekly Entertainment in cui confessava che Gena Rowlands era affetta proprio dal morbo di Alzheimer, malattia che probabilmente l’ha portata a spegnersi per sempre il 15 agosto 2024. Durante la sua carriera ha anche recitato in serie televisive e in alcuni spettacoli teatrali, grazie ai quali ha vinto diversy Golden Globe e Emmy Awards.

Gena Rowlands si è ritirata dalle scene nel 2015 dopo il suo Oscar per la brillante carriera. Con il regista John Cassavetes è stata sposata per ben 35 anni fino al giorno della sua scomparsa avvenuta nel 1989. Lui, attore e al contempo regista, ha sempre avuto un’impronta innovativa nel realizzare ogni pellicola. Viene ricordato per molti film dagli anni ’50 agli anni ’80, come ad esempio “14esima ora”, “Una moglie” (1974) e tanti altri come “Incubus, il potere del male” e “Marvin and Tige”. Dal 1985 in poi il marito di Gena Rowlands si è ammalato di un tumore che non gli ha lasciato scampo ed è deceduto a soli 59 anni.

Manuela Olivieri, chi è la moglie di Pietro Mennea/ "Venivamo da mondi diversi. La prima volta che lo vidi.."