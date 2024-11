La cantante Alessandra Amoroso, mercoledì 27 novembre, sarà ospite della trasmissione, in prima serata, This Is Me, condotta da Silvia Toffanin per celebrare, ancora una volta, i talenti formatisi, negli anni precedenti, nella scuola di Amici Di Maria De Filippi. Stavolta è il turno della cantante vincitrice dell’ottava edizione di Amici. Alessandra aveva partecipato al reality nel 2009, e già durante quella prima esperienza aveva raccontato del suo rapporto con i suoi genitori, Angela Ruggeri e Walter Amoroso.

Quando la cantante di Immobile aveva quasi terminato il suo percorso nel reality di Canale 5 ha ricevuto una bellissima sorpresa. La mamma, Angela Ruggeri, le aveva fatto trovare una tovaglia, grazie alla quale, la futura vincitrice di Amici, sarebbe riuscita a sentire di nuovo l’odore di casa sua dopo mesi di assenza. Al suo interno, invece, ha trovato la sua crostata preferita e poi, sullo schermo di fronte a lei, ha potuto ascoltare un video-messaggio dolcissimo. “Il più delle volte noi ci parliamo come se fossimo due donne”, dice la mamma ad Alessandra, ricordando il suo coraggio per essersi messa in gioco, partecipando al reality, coltivando la speranza di due donne cresciute entrambe con lo stesso sogno nel cassetto.

Alessandra Amoroso e quel dettaglio sulla mamma rivelato a Silvia Toffanin

Quattro anni fa, Alessandra Amoroso aveva già partecipato a un programma di Silvia Toffanin e durante la sua permanenza nel salottino di Verissimo, la cantante aveva raccontato anche un altro importante aneddoto riguardante i suoi genitori. Durante la chiacchierata con la conduttrice, l’ex allieva di Amici, si è dapprima soffermata su alcuni dettagli del suo rapporto con il padre Walter Amoroso, vittima di un brutto incidente anni prima, e infine di ciò che la renderebbe, invece, ancora oggi, tanto simile a sua madre.

Sulla mamma, Angela Ruggeri, la cantante ha inizialmente continuato il discorso portato avanti dalla mamma anni prima. La donna, che le aveva ricordato, in finale ad Amici, “tu che hai il sogno di cantare, come me da ragazzina”, ha portato Alessandra Amoroso a dire: “sono identica a mia madre” anche per un altro motivo. La cantante, raccontandosi a Silvia Toffanin nel mese di novembre del 2021, spiega di aver duettato spesso con la madre e di come, a volte, il confronto con lei la innervosisse “moltissimo”. Il motivo? “Rispondeva alle mie lamentele cantando”, ricorda l’artista, “ma mi rendo conto che oggi io lo faccio con mia nipote e quindi sono identica a mia madre”.