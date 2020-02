Agata Russo, mamma Gerardina Trovato/ “Non l’ho mai abbandonata!” (Domenica Live)

Agata Russo, la mamma di Gerardina Trovato, ora ci mette la faccia. Dopo aver parlato della figlia attraverso i suoi legali, ha deciso di prendere in mano la situazione. Sarà infatti ospite di “Domenica Live” nella puntata di oggi, 2 febbraio 2020. La madre della cantante vuole smentire la figlia che aveva raccontato la sua tormentata storia personale a “Live Non è la D’Urso”. Agata Russo, dunque, vuole dare la sua versione su quanto accaduto alla figlia. «Sono costretta a chiedere aiuto a mia madre. Lei però non vuole aiutarmi, perché dice che ho bruciato tutto in droga e altri vizi», aveva detto Gerardina Trovato in un’intervista a Il Messaggero. Un concetto ribadito anche nello studio di Barbara D’Urso: l’artista ha infatti accusato la madre di averla abbandonata sia dal punto di vista economico che morale. Da qui la replica attraverso i suoi legali. «Gerardina ha sempre goduto del continuo e pronto supporto morale ed economico da parte della sua famiglia ed in particolare della madre, la quale ha sostenuto negli anni ingentissime spese».

GERARDINA TROVATO CONTRO LA MAMMA AGATA RUSSO

Agata Russo ha ribadito di non aver mai lasciato sola la figlia Gerardina Trovato, ma di averla anzi aiutata e sostenuta nella realizzazione dei suoi obiettivi. Le due versioni però contrastano palesemente. «Quando ho detto a mia mamma che non avevo più soldi, mia madre ha detto ammazzati, sparati. Lei è andata dagli assistenti sociali a dire delle cose di me false», ha raccontato la cantante a “Live Non è la D’Urso”. E a Fanpage aveva detto anche che la madre si sarebbe rifiutata di sostenerla. «Ho cercato di farla sedere, l’ho presa per un braccio, ma in maniera leggera, non sono mica una violenta, ma lei si rifiutava». All’ennesima richiesta di Gerardina Trovato, sarebbero stati chiamati i carabinieri. «Mi hanno fatto un esposto per estorsione». L’accusa più grave della cantante alla madre è che lei minerebbe le fondamenta del suo tentativo di ricostruirsi una vita col supporto degli assistenti sociali. «Ha detto ad altri assistenti sociali che avevo speso tutto in droga, vestiti d’alta moda e ricevimenti».

AGATA RUSSO, MAMMA GERARDINA TROVATO “MAI ABBANDONATA!”

Sono tanti gli aspetti che Agata Russo deve chiarire oggi a“Domenica Live” riguardo la figlia Gerardina Trovato e i loro rapporti. Del resto le accuse della cantante nei confronti della mamma sono pesanti: «Io non mi sono mai drogata, ma quello era chiaramente un tentativo per farmi interdire». L’artista, che dal 2016 ha deciso di trasferirsi a Portopalo, sostiene dunque che la madre voglia interdirla, quindi ha raccontato di aver rischiato di essere sedata e ricoverata in una struttura protetta. E poi ha rilanciato: «Se lei mi fa interdire perdo tutti i diritti e dopo la sua morte devo dare conto a un tutore a cui devo chiedere il permesso per tutto, ma stiamo scherzando?». Invece la mamma, tramite l’avvocato Alberto Finocchiaro, ha voluto chiarire la posizione della famiglia riguardo al presunto abbandono patito dall’artista etnea: «Non è mai stata lasciata da sola». Ma oggi a “Domenica Live” Agata Russo avrà modo di fare ulteriore chiarezza, cogliendo anche l’occasione per rispondere alla figlia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA