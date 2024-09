GENITORI DI PAOLA E CHIARA: “DA PICCOLE CI VESTIVANO UGUALI, POI…”

Genitori di Paola e Chiara, chi sono e cosa sappiamo della vita privata e famigliare delle sue sorelle milanesi, tornate tra le reginette del pop nostrano dopo la reunion degli ultimi anni? Nella nuova puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere questo pomeriggio, uno dei momenti più attesi è sicuramente il ritorno negli studi del talk show delle due artiste che già si erano raccontate ai microfoni di Silvia Toffanin. Ed è probabile che, in questa chiacchierata-ritratto che Paola e Chiara faranno con la padrona di casa ci sia spazio non solo per uno sguardo sui prossimi progetti artistici ma pure sul rapporto con la madre e il padre e qualche aneddoto. Scopriamo qualcosa di più sui genitori di Paola e Chiara tornando indietro…

… al 1973, anno di nascita in quel di Milano della maggiore delle due sorelle, figlia di Guido e Francesca. E per scoprire chi sono i genitori di Paola e Chiara possiamo partire proprio da qui: di origini teatine, ovvero di Chieti, secondo alcuni siti tra cui ChietiToday, Guido Iezzi sarebbe un assicuratore mentre mamma Francesca è casalinga; nel rapporto tra le due donne e i genitori non ci sono mai stati scossoni e dissapori, anzi ancora adesso le due sorelle del pop italiano e dei tormentoni a getto continuo sono molto legate a loro. Sin dall’adolescenza, i genitori hanno sempre assecondato le scelte artistiche delle figlie, avvicinatesi al mondo della musica sin da giovani, tra l’underground meneghino e l’aver fatto parte di alcuni complessi rock e funk durante l’adolescenza.

PAOLA E CHIARA, “QUANDO ERAVAMO DIVISE, A NATALE MAMMA E PAPA’…”

Tuttavia, per scoprire qualcos’altro sui genitori di Paola e Chiara possiamo rifarci anche ad alcune interviste concesse dalle due artiste nel corso degli anni e da cui apprendiamo che papà Guido e mamma Francesca sono stati importanti anche durante quel lungo periodo, dal 2013 al 2022, in cui il duo più che prendersi una pausa aveva proprio deciso di sciogliersi, percorrendo strade diverse e marcando anche una netta separazione a livello privato e personale, pur senza che vi sia stato un vero dissidio. “Avevamo bisogno di più spazi dal punto di vista della nostra vita personale. Ci sono stati dei Natali in cui non ci siamo neanche viste. Non parlavamo nemmeno, ma chiedevamo informazioni ai nostri genitori” era stata una delle rivelazioni di Paola e Chiara proprio a “Verissimo” nel corso di una delle loro precedenti ospitate nel programma di Canale 5.

Anzi, sempre a proposito dei genitori di Paola e Chiara, possiamo ricordare pure che, nel loro rapporto di ‘sorellanza’, pur essendo così simili e così diverse, un ruolo importante l’ha avuto la signora Francesca: “Nostra mamma ci vestiva uguali quando eravamo piccole, poi abbiamo avuto un distacco, alle superiori, in cui ci siamo vestite in modo diverso. Io andavo al liceo, Chiara alla scuola d’arte” aveva ricordato in una intervista Paola, spiegando che avevano poi ricominciato a cantare assieme a Max Pezzali dopo un periodo in cui ognuna si muoveva per conto proprio. “Per ragioni anche sceniche ci vestivamo di nuovo identiche (…) In tour con gli 883, tornate uguali come da piccole!”. E come hanno vissuto i genitori di Paola e Chiara il loro successo e poi la loro provvisoria separazione? “Non dev’essere stato facile per loro vederci diventare famose di colpo e poi seguire tutti gli alti e bassi che fanno parte di questo lavoro. Oggi c’è un rapporto di grande rispetto reciproco” avevano raccontato, aggiungendo che anche ora che hanno 50 anni “restano i genitori, quelli che si preoccupano, che fanno 100 telefonate, o almeno ci provano…”.