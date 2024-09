Chi sono i genitori di Filippo Bisciglia: a papà Piero è stata amputata una gamba

Quest’oggi il noto conduttore Mediaset tornerà come ospite in quel di Verissimo su Canale Cinque per presentare la nuova edizione di Temptation Island, ma chi sono i genitori di Filippo Bisciglia? Il papà Piero ha lavorato per anni come rappresentante nel settore abbigliamento, mentre la madre ha lavorato presso una ditta come impiegata, anche se non sono molte altre le informazioni relative alla professione esercitata dalla donna che ha dato la vita a Filippo Bisciglia.

Il conduttore di Temptation Island è sempre rimasto molto legato alle sue radici e alla famiglia, sui genitori Filippo Bisciglia ha raccontato diverse volte alcuni episodi, anche più tristi come quello relativo alla malattia del padre: “Gli è stata amputata una gamba, lui è uno della vecchia generazione, di quelli che dicono sempre di stare bene, alla fine però le sue condizioni di salute si erano talmente tanto aggravate che non hanno potuto fare altro che optare per la soluzione peggiore” ha raccontato il conduttore in una toccante vecchia intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, dove oggi il conduttore farà nuovamente capolinea sul piccolo schermo.

Genitori Filippo Bisciglia, la rivelazione: “Da ragazzo ne facevo di tutti i colori”

Il presentatore di Canale Cinque ed ex concorrente del Grande Fratello, molto stimato da Maria De Filippi, ha sempre vissuto vicino a mamma Elisabetta e papà Piero, riguardo ai genitori Filippo Bisciglia ha sempre specificato quanto siano stati fondamentali nella sua vita, in particolare da giovanissimo, visto che il conduttore attuale di Temptation Island era particolarmente vivace e quindi toccava a mamma e papà riportarlo nei gangheri: “Da ragazzo combinavo sempre disastri, il tennis mi ha salvato, perché mi allenavo tutti i giorni, anche nei weekend”.

Sempre riguardo ai genitori Filippo Bisciglia ha rivelato che sono stati abilissimi nel trasmettergli due valori fondamentali, come sincerità e onestà.