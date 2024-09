Chi sono i genitori di Valerio Scanu? Andiamo a scoprire qualcosa in più del famoso cantante che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010. Non tutti sanno che l’artista ha sempre avuto una famiglia unita, colpita dal lutto per la perdita del padre morto nel 2020 a causa del virus Covid. I genitori si chiamano Tonino Scanu e Sonia Cavenago ed entrambi hanno sempre vissuto in Sardegna, a La Maddalena. Proprio qui, sua mamma lavora in una farmacia. Il padre, invece è stato per diversi anni un dipendente della pubblica amministrazione ma è venuto a mancare a soli 64 anni nel pieno della pandemia.

La tragedia che ha colpito Valerio Scanu è stata piuttosto pesante e ha colpito sia la famiglia che i social, che in quel periodo difficile si sono stretti intorno a lui. In numerose interviste, il cantante aveva detto che il papà era per lui una sorta di “Highlander“. Scanu lo descriveva come un uomo fortissimo e molto buono, capace di prendere in mano anche le situazioni più drammatiche gestendole al meglio delle sue possibilità. La malattia di Tonino Scanu non gli ha lasciato scampo, e il suo “babbo” oggi gli manca tanto.

Spesso Valerio Scanu ha parlato di suo padre in numerose interviste, sconvolto dalla sua morte prematura. In effetti, l’iter della malattia è stato davvero straziante: Tonino Scanu è stato spostato in tre ospedali fino a venire ricoverato in terapia intensiva, dove fino alla fine dei suoi giorni è stato intubato. Purtroppo il virus non gli ha lasciato scampo durante le feste di Natale e Tonino si è spento il 23 dicembre 2020. Il cantante ricorda ancora l’ultimo albero di Natale del padre prima di morire, spiegando che aveva apposto un angelo alla cima del pino.

A venire avvertito della morte del padre è stato proprio lui, una notizia che lo ha sconvolto e che gli era stata comunicata la notte. Come spesso ha raccontato, Valerio Scanu ha aspettato la mattina seguente per comunicarlo alla mamma e al resto della famiglia. Di mamma Sonia Cavenago, invece, si sa ben poco. La donna, sarda di origini, ha lavorato e lavora in farmacia e ad oggi si occupa del suo nipotino che la aiuta ad andare avanti dopo la morte prematura del marito, padre di Valerio Scanu.