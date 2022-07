Gennaro Auletto attacca Luca Daffrè: “Mi ha deluso”/ “Non ho creato amicizie finte…”

Gennaro Auletto contro Luca Daffrè dopo l’Isola dei Famosi 2022

Gennaro Auletto non risparmia critiche a Luca Daffrè con cui ha condiviso l’avventura sull’Isola dei Famosi 2022. I due naufraghi sono sbarcati insieme in Honduras e Gennaro si sarebbe aspettato di aver maggior sostegno da parte di Luca. Stando a quanto ha rivelato in un’intervista esclusiva ai microfoni di Superguidatv, infatti, Luca, durante la permanenza sull’isola, avrebbe preferito allearsi con altri concorrenti.

“Ho attaccato Luca perché essendo entrati insieme come coppia pensavo di aver trovato un amico sull’Isola. Purtroppo invece si è rivelato tutt’altro” – ha spiegato Gennato che non risparmia neanche Estefania con cui, però, si è poi risolto tutto – Invece sono rimasto male di Estefania perché avevamo costruito un bellissimo rapporto ma le sue parole mi hanno spiazzato. Fortunatamente poi ci siamo chiariti.

Gennaro Auletto deluso dai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022

Nel corso dell’intervista, alla domanda del giornalista che gli ha chiesto un commento sulla scelta di Luca Daffrè di sfidare al televoto Maria Laura De Vitis con cui aveva instaurato un bel rapporto, Gennao ha dichiarato: “Io e Nick avevamo già detto che saremmo finiti per scontrarci l’uno con gli altri e così è stato. Hanno prima messo noi in cattiva luce per poi scontrarsi fra di loro. Essendo un gioco sapevamo che solo uno ne sarebbe uscito vincitore. Io ho cercato sempre di essere me stesso e non mi sono creato amicizie finte solo allo scopo di andare avanti a differenza di qualcuno e di questo sono fiero e contento. Meglio soli che male accompagnati”, ha detto a Superguidatv.

Infine, Gennaro ha ammesso di aver legato con molte naufraghe, tra le quali Fabrizia Santarelli aggiungendo di voler mantenere un rapporto con loro.











