Gennaro Auletto, dura frecciatina: “Pensavo di aver trovato un amico”/ Dopo l’Isola…

Gennaro Auletto: sfogo su Luca Daffrè

E’ passato esattamente un mese dalla finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 che ha decretato la vittoria di Nicolas Vaporidis, ma le dinamiche e i rapporti tra i concorrenti sono ancora oggetto di discussione. In questo ore, a parlare dell’avventura vissuta in Honduras è Gennaro Auletto che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Superguidatv facendo un bilancio dell’esperienza vissuta e soffermandosi sul suo rapporto con Luca Daffrè.

Mercedesz Henger: "Io ed Edoardo Tavassi insieme? Mai dire mai"/ "Non sappiamo cosa sta succedendo tra noi"

“Ho attaccato Luca perché essendo entrati insieme come coppia pensavo di aver trovato un amico sull’Isola. Purtroppo invece si è rivelato tutt’altro. Invece sono rimasto male di Estefania perché avevamo costruito un bellissimo rapporto ma le sue parole mi hanno spiazzato. Fortunatamente poi ci siamo chiariti”, ha detto Gennaro.

Marco Cucolo in ospedale: "Finalmente mi opero"/ Come sta? Lory Del Santo...

Il bilancio di Gennaro Auletto sull’Isola dei Famosi 2022

Ripensando alle settimane vissute in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi 2022, Gennaro Auletto ha ammesso che non è pentito di nulla e che rifarebbe tutto ciò che ha fatto. “Rifarei tutto quello che ho fatto del mio percorso, dalla A alla Z. Il rapporto con le altre naufraghe?” – ha detto ai microfoni di Superguidatv.

E sul rapporto con Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli, ha concluso così: “Onestamente non ho mai pensato che potesse nascere qualcosa tra me e Mercedesz. Lei si confidava con me di Edoardo e parlava male di Nicholas. L’ho sempre inquadrata come una persona di cui era meglio non fidarsi e in seguito le sue azioni me l’hanno confermato. Ho legato con molte naufraghe ma è difficile costruire rapporti stabili sull’Isola. Fabrizia Santarelli? Fuori dal contesto magari chissà se avremo modo di conoscerci”.

Edoardo Tavassi attacca Jeremias Rodriguez/ "Non vorrei vederlo neanche per caso!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA