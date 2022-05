Gennaro Auletto giochi erotici con Mercedesz Henger/ Cosa succede all’Isola dei Famosi?

Gennaro Auletto attratto da Mercedesz Henger? Giochi erotici e…

Gennaro Auletto è il nuovo rubacuori all’Isola dei Famosi. Il modello è approdato in Honduras da poche settimane e l’attenzione di alcune naufraghe si sono concentrate su di lui. Fabrizia Santarelli aveva ammesso di essere interessata a lui anche se Gennaro non sembrava ricambiare a differenza invece di Mercedesz Henger. La giovane sembra aver preso molta più confidenza nonostante abbia negato di essere interessata. Non è chiaro in realtà a che gioco stia giocando Mercedesz anche perché i due si sono lanciati in dei giochi di seduzione nelle acque del mare. Gennaro e Mercedesz si sono lanciati degli sguardi ammiccanti. In alcuni fotogrammi Mercedesz passeggia al fianco di Gennaro che non risulta indifferenze alle forme della ragazza. Tra abbracci e risate i due hanno trascorso la giornata scherzando in acqua e lanciandosi occhiate complici.

Gennaro Auletto starebbe tentando di conquistare Mercedesz Henger. L’intesa tra i due appare palpabile e i due non fanno nulla per nasconderla. Quello sbocciato tra i due è un reale interesse o l’ennesima strategia come per la coppia Estefania Bernal e Roger Balduino? Chissà cosa penserà Edoardo Tavassi che si era dichiarato deluso da Mercedesz dopo che lei l’aveva sostituito con Gennaro: “Sono stato rimpiazzato subito. Un’oretta, il tempo di recupero è di un’ora. Stava già chiacchierando con quelli nuovi. L’amore dura, mi diceva, poi in un’ora ti innamori di un altro, è così. Per la parte sentimentale lei sta già a posto. Prima piangeva al tramonto e ora…”.

L’atmosfera su Playa Sgamada è migliorata dopo l’arrivo di Gennaro Auletto. Infatti, in precedenza il rapporto tra Fabrizia e Mercedesz era molto teso. Il ragazzo ha confessato alle due compagne di sentire un’attrazione fisica verso Estefania, avendo però già specificato che tra loro non può esserci nulla. Il ragazzo, mentre era a Playa Sgamada, ha approfondito anche la conoscenza con Fabrizia con cui si è creata una buona affinità. Venerdì 27 maggio, Ilary Blasi comunica ai tre naufraghi che li metterà di fronte a un bivio: restare in gioco o andarsene definitivamente dall’isola. A decidere il loro destino sono i compagni e il pubblico a casa. La conduttrice riepiloga le regole dello schieramento e chiede ai naufraghi di Playa Rinovada di decidere chi vogliono con loro.

Edoardo, Lory, Maria Laura, Carmen, Nick, Pamela e Nicolas votano a favore di Mercedesz. Marco Cucolo e Marco Maccarini per Gennaro, mentre Estefania per Fabrizia. Mercedesz, esultante, rientra in gara, mentre Fabrizia e Gennaro si sfidano al televoto flash. Vince Gennaro che torna a Playa Rinovada, mentre la Santarelli torna in Italia. Durante le nomination, Gennaro Auletto vota Maria Laura poiché, essendo appena rientrato nel gioco, deve comprendere le nuove dinamiche e preferisce votare la persona con cui è meno legato. Il modello non riceve voti da nessuno dei compagni e continua la permanenza sull’Isola, ma questa volta a Playa Rinovada con tutti i compagni.











