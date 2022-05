Gennaro Auletto ha la fidanzata?/ Vita privata top secret per il modello di Armani e…

Gennaro Auletto, nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2022

L’Isola dei Famosi 2022, nel corso della nuova puntata, in onda oggi, in prima serata, darà il benvenuto a quattro nuovi concorrenti tra cui anche il giovanissimo Gennaro Auletto. Il 21enne sbarcherà in Honduras con Luca Daffrè, Pamela Petrarolo e Marco Maccarini. Alla sua prima esperienza televisiva, è pronto a sbaragliare la concorrenza e a conquistare tutti con la sua bellezza, ma anche con la sua napoletanità con cui potrebbe anche sbaragliare la concorrenti di Alessandro Iannoni ed Edoardo Tavassi, i single dell’Isola, e fare breccia nel cuore di Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger.

Nato a Napoli da madre marocchina e padre italiano, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda a soli 18 anni. In soli tre anni ha conquistato passerelle importanti sfilando per Giorgio Armani, Dolce & Gabbana. Ha posato, inoltre, per Dsquared2, per Polo Ralph Lauren e tanti altri.

Gennaro Auletto, nessun indizio sulla vita privata

Bellissimo e affascinante, Gennao Auletto è pronto a far girare la testa non solo alle naufraghe dell’Isola dei Famosi 2022, ma anche ai telespettatori dell’Isola dei Famosi 2022. Gennaro sbarcherà in Honduras per provare a cercare l’amore o è già fidanzato? Intorno al nuovo naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi c’è davvero tanta curiosità, ma della sua vita privata non si sa assolutamente nulla. Non si sa, infatti, se ci sia una fidanzata, se abbia una frequentazione in corso e se abbia avuto fidanzate famose.

Anche il suo profilo Instagram seguito, attualmente, da poco più di 24mila followers, non dà alcun indizio al riguardo. Sicuramente, però, in Honduras, Luca si lascerà andare raccontando la propria vita agli altri naufraghi così come Ilary Blasi, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria, non perderanno occasione per indagare.

