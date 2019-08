Gennaro Lillio, siparietto social con Daniele Dal Moro/ “Un napoletano del nord e…”

Mentre le voci di gossip e le polemiche di questo fine agosto impazzano attorno a loro due, Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro trascorrono qualche giorno di vacanza e di relax assieme, come testimoniato da uno scatto apparso sul profilo Instagram del 27enne originario di Verona nelle ultime ore. I due ragazzi, volti celebri oramai delle reti Mediaset anche per via dell’edizione numero 16 del Grande Fratello, si trovavano infatti sul Lungomare di Mergellina, in quel di Napoli, quando Dal Moro ha voluto fare una foto che inevitabilmente ha mandato in visibilio le loro migliaia di fan e scatenando anche un piccolo siparietto social tra i due ragazzi. “Amici prima, amici durante, amici dopo!” ha scritto Dal Moro, con riferimento al fatto che il loro rapporto non è cambiato rispetto a quando si sono conosciuti e non verrà nemmeno incrinato dalla popolarità che la televisione ha dato loro nell’ultimo anno.

GENNARO LILLIO E DANIELE DAL MORO, SIPARIETTO SOCIAL

Tuttavia, nella didascalia accanto alla foto in cui Daniele Dal Moro ha taggato il suo amico Gennaro Lillio, si legge anche: “Un napoletano del nord… e un napoletano” con ovvio riferimento alle sue origini veronesi e al fatto che invece lo stesso Lillio sia invece un partenopeo doc, scherzando inoltre anche sul loro abbigliamento vacanziero che li ha resi quasi simili anche nel look, e riproponendo peraltro la gag della contrapposizione tra Nord e Sud. “Prossima trasferta un napoletano a Verona” è stata la replica, fra le centinaia di commenti, da parte di Lillio che ha risposto così a questo sfottò amichevole sulle differenze tra settentrione e meridione e poi ha benevolmente aggiunto che, scherzo per scherzo, la prossima volta rimanda l’amico Daniele nel suo Veneto senza nulla.





