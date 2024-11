GENOA, ESONERATO GILARDINO: ARRIVA VIEIRA

Clamorosa notizia arrivata giusto ora: Alberto Gilardino è stato esonerato dal Genoa. Una novità che lascia francamente sorpresi: un po’ perché il Genoa avrebbe avuto parecchi giorni di tempo per prendere questa decisione, vista la sosta per le nazionali, e non arrivare a ridosso del prossimo impegno (caldissimo: in casa contro il Cagliari), un po’ perché se è vero che la squadra sta faticando, appena due vittorie e 10 punti in 12 giornate, nelle ultime due uscite il Grifone aveva vinto in casa del Parma per poi pareggiare a Marassi contro il Como, e dunque appariva in rampa di lancio considerando anche che i prossimi impegni saranno contro Cagliari, Udinese e Torino.

Diretta/ Genoa Torino Primavera (risultato finale 0-1): arriva una vittoria dei granata! (10 novembre 2024)

Insomma: c’erano i presupposti per un bello stint, ma evidentemente qualcosa si è rotta. Gilardino aveva sempre criticato, nemmeno troppo velatamente, un calciomercato al ribasso: le partenze di Mateo Retegui, Albert Gudmundsson e Josep Martinez hanno tolto parecchio a una squadra che non si è rinforzata e naviga a vista, potremmo dire così. Ancora più incredibile del fatto che Gilardino sia stato esonerato è forse la notizia che riguarda il nuovo allenatore del Genoa: la società ligure infatti ha deciso di affidarsi a Patrick Vieira, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver giocato con Milan, Juventus e Inter.

Video Genoa Como (1-1)/ Gol e highlights: Vogliacco pareggia nel recupero! (Serie A 7 novembre 2024)

PATRICK VIEIRA AL GENOA: TANTI DUBBI

Gilardino esonerato, Vieira nuovo allenatore: il Genoa ha scelto in questi minuti. Il Vieira tecnico ha iniziato nelle giovanili del Manchester City per poi andare ad allenare in MLS e ancora nel Crystal Palace, nel Nizza e nello Strasburgo: possiamo dire che abbia certamente fatto qualcosa di buono anche se non è tra i giovani tecnici in rampa di lancio. I dubbi sul suo arrivo in una situazione delicata insomma ci sono, e se vogliamo ne aggiungiamo un altro: la convivenza con Mario Balotelli. Vieira ha giocato con lui nell’Inter e nel Manchester City, ma soprattutto lo ha allenato ai tempi del Nizza: ebbene, SuperMario non è certo stato tenero nei confronti del suo allenatore.

Diretta/ Genoa Como (risultato finale 1-1): pari con Vogliacco! (Serie A, 7 novembre 2024)

Anzi: gli ha scaricato la responsabilità del suo addio alla squadra della Costa Azzurra, affermando con decisione come Vieira non fosse adatto agli sport di squadra. Ora che il francese è il nuovo allenatore del Genoa bisognerà vedere cosa succederà: che l’esperienza di Balotelli a Marassi sia già conclusa lo si può chiaramente pensare, ma ci sono esempi di rapporti turbolenti o comunque difficili che si sono risanati stringendosi nella professionalità e nelle difficoltà. Siamo comunque curiosi di vedere all’opera Vieira al Genoa, dispiace per Gilardino che certamente in rossoblu non ha fatto male (anzi) e che presumibilmente paga colpe non sue.