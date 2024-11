VIDEO PARMA GENOA: LA SINTESI DELLA PARTITA

Video Parma Genoa che racconta una prima frazione con diverse occasioni sia da una parte che dall’altra. Il primo episodio da sottolineare e quello del 17esimo. Bernabé chiede il cambio dopo aver sentito pizzicare la coscia, brutte notizie per mister Pecchia che deve così rinunciare al proprio numero 10. Mihaila ha l’occasione di portare in vantaggio la propria formazione con un tiro molto forte che termina fuori. L’occasione più importante capita però negli istanti finali del primo tempo. Pinamonti ben servito dei compagni calcia in torsione mancina ma trova l’opposizione di Suzuki che smanaccia in calcio d’angolo.

Succede tutto nel secondo tempo con la rete della vittoria che porta la firma di Andrea Pinamonti. L’attaccante ex Sassuolo è bravissimo a spedire il pallone in porta dopo il tiro respinto da Suzuki. Nel finale forcing del Parma che non riesce a pareggiare i conti. Da segnalare l’esordio di Mario Balotelli. Per lui un cartellino giallo per fallo su Valeri. Vittoria Genoa che torna a prendere l’intero bottino in palio dal 24 agosto, data in cui ha avuto la meglio contro il Monza di Alessandro Nesta.

VIDEO PARMA GENOA: GOL E HIGHLIGHTS