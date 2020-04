Genoa, il punto/ Onofri: “Nicola deve restare: è una sicurezza” (esclusiva)

Pubblicità

E’ stata senza dubbio una stagione davvero problematica quella del Genoa, prima dello stop forzato per l’emergenza coronavirus. Ben ricordiamo che ancora ai primi di marzo infatti la formazione dei grifoni lottava per la sopravvivenza in Serie A, con solo la 17^ posizione in graduatoria. Dopo dunque un avvio di campionato catastrofico, pure nel finale di questa atipica stagione, sotto la direzione di Davide Nicola (arrivato a fine dicembre) i rossoblu avevamo ricominciato a sorridere, trovando sul campo punti e vittorie che facevano ancora ben sperare per gli ultimi turni del campionato di Serie A. Prima che, naturalmente, l’esplodere della pandemia facesse saltare ogni piano. Mentre si discute delle possibilità di riprendere da dove si era lasciato e tornare in campo per concludere della stagione della Serie A, pure il futuro del club rossoblu rimane sempre fumoso, con i tifosi sempre molto critici nei confronti della presidenza Preziosi. Per parlare di questa stagione del Genoa abbiamo sentito Claudio Onofri: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

La Curva Nord del Genoa ha contestato il fatto di riprendere il campionato: cosa ne pensa? E’ vero che magari la Curva Nord del Genoa può non essere d’accordo sul fatto di riprendere il campionato. Di fronte a quello che è successo magari bisognerebbe fermarsi e poi il calcio senza tifosi che senso ha… Devo dire però che è meglio che il campionato vada avanti, bisogna salvaguardare un’azienda calcio che non è solo Ronaldo, ma anche tutti quelli che lavorano in questo mondo. E’ anche un segnale di speranza!.

Pubblicità

Cosa pensa invece del Genoa, che prospettive avrà in campionato? Prima della sosta il Genoa aveva cominciato a riprendere un cammino importante grazie anche alla bravura di Davide Nicola. Ora bisognerà ricominciare da capo. Per il Genoa come per tutte le altre squadre non sarà facile tutto questo. Anche se in teoria ci sono tutte le possibilità perché il Genoa possa finire il campionato nel migliore dei modi.

Confermerebbe quindi Nicola la prossima stagione? Sì, sicuramente sì, Nicola si è rivelato una sicurezza del Genoa, ha lavorato veramente nel migliore dei modi.

Quali sono stati i migliori giocatori del Genoa finora? Sono diversi i giocatori che hanno fatto bene. E non si discute la bravura di Pandev, la sua assoluta qualità tecnica, il fatto di essere un trascinatore del Genoa ci sono altri giocatori che si sono messi in evidenza. Penso per esempio a Masiello, Ghiglione, Sanabria che si è ripreso alla grande.

Pubblicità

E Perin andrà agli Europei? Alla Juventus era chiuso da Szczesny, ora che è tornato al Genoa può giocare con continuità. Sta dimostrando di poter andare ai prossimi Europei.

Come sarà il Genoa del futuro? Difficile dirlo, con quello che è successo col Coronavirus il mondo del calcio cambierà molto…

Preziosi potrebbe andarsene? Spesso è contestato dai tifosi anche per il suo operato sul mercato. Diciamo che Preziosi spesso cambia molti giocatori nel mercato, vende molti talenti del Genoa, basta pensare a Milito e Palacio che hanno fatto grandi cose. E’ una cosa che fa anche la Lazio che però ha raggiunto un equilibrio positivo in tutto questo raggiungendo obiettivi importanti. Questa cosa in effetti non piace ai tifosi rossoblù.

Cosa ci vuole quindi perché il Genoa possa tornare grande in futuro? Non fare rivoluzioni sul mercato mantenendo la stessa ossatura della squadra. In questo modo il Genoa potrà sperare di puntare all’Europa League, magari di ripetere le stagioni di Scoglio, di Gasperini…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA