Genova, brasiliano tenta suicidio e accoltella poliziotto/ “Aveva rotto con compagna”

Tenta il suicidio e poi accoltella il poliziotto che gli ha salvato la vita: tragedia sfiorata nella notte a Genova, nei quartiere Marassi. Come riportano i colleghi dell’Ansa, l’aggressore è un ragazzo di origini brasiliane: un gesto scaturito dalla rottura con la fidanzata, litigio che lo ha spinto a decidere di farla finita. Tempestivo l’allarme lanciato dai genitori del 21enne: quest’ultimo aveva minacciato di suicidarsi brandendo un coltello e procurandosi delle ferite, tra cui una a forma di cuore sul petto. Sul posto sono giunti i poliziotti della compagnia locale: il brasiliano si è messo a cavalcioni sulla finestra della sua camera, minacciando di volare giù. Tre agenti hanno evitato il peggio, trattenendolo, ma l’aggressore – in evidente stato di alterazione – ha raggiunto un poliziotto con diversi fendenti.

GENOVA, TENTA SUICIDIO E ACCOLTELLA POLIZIOTTO: ARRESTATO 21ENNE

L’agente, un sovrintendente di 45 anni, è fuori pericolo: colpito al braccio e alla mano, ha riportato quindici giorni di prognosi. L’Ansa evidenzia inoltre che l’aggressore brasiliano è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni aggravate: in questo momento è piantonato all’ospedale San Martino di Genova in prognosi riservata. Un volto già noto alle forze dell’ordine: il 21enne infatti vanta diversi precedenti di polizia, sia specifici che in materia di stupefacenti. Un episodio che, seppur in termini diversi, ricorda quanto accaduto recentemente a Fermo ed a Roma. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni del poliziotto rimasto ferito e dell’aggressore brasiliano, che dovrà rispondere in Tribunale del gesto, nonchè conferme sulla dinamica dei fatti.

