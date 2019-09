Roma: straniero accoltella vigilante e si uccide/ Choc in metro B: ferito è grave

Dramma a Roma oggi, giovedì 26 settembre 2019: uno straniero accoltella un vigilante, lo disarma e usa la sua pistola per uccidersi. La tragedia si è consumata nel tunnel della metro B alla stazione Tiburtina e Il Messaggero riporta le primissime notizie sul fatto: la guardia giurata aggredita versa in condizioni gravissime e sta lottando tra la vita e la morte in ospedale. L’uomo, un 55enne impiegato in servizi per le Ferrovie dello Stato della società Urbe, è stato accoltellato più volte al collo. Non si hanno notizie sulle generalità del suicida: in corso le indagini della Digos capitolina, che si sta concentrando sui trascorsi dell’uomo. Dopo aver aggredito il vigilante e avergli sottratta l’arma da fuoco di ordinanza, si è ucciso sparandosi in testa. Un episodio che ricorda molto da vicino quanto accaduto recentemente alla stazione centrale di Milano con protagonista un cittadino yemenita.

ROMA, CHOC A METRO B TIBURTINA: STRANIERO ACCOLTELLA VIGILANTE E SI UCCIDE

«Passavo per la parte iniziale del tunnel della metro e ho sentito un colpo. Ho visto un uomo di colore col sangue alla testa sdraiato. Vicino a lui un coltello e una pistola. E c’era una guardia giurata ferita alla pancia», la testimonianza di un macchinista ai microfoni de Il Messaggero, Leggo evidenzia che sul posto sono immediatamente giunte le forze dell’ordine e il 118: il vigilante ferito al collo attualmente si trova ricoverato al policlinico Umberto I. La Procura di Roma è in attesa di una prima informativa della Digos: secondo il quotidiano, per il momento la vicenda non è stata affidata al pool antiterrorismo, i magistrati di piazzale Clodio attendono la relazione della polizia per chiarire il quadro della tragedia. Per il momento la metro funziona regolarmente, mentre è chiuso il tunnel lato via Lorenzo il Magnifico. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

