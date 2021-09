Genova, festino su yacht incustodito/ Video, in tre in mutande: “Cosa ci fate qui?”

Decisamente curioso quanto accaduto su una yacht di Genova incustodito, dove tre persone si sono intrufolate senza permesso, per essere poi scoperte, seminude, dall’amico del proprietario della stessa imbarcazione. Il video dello “smascheramento” è divenuto poi virale e lo trovate qui sotto. Succede che tre persone hanno notato una bella barca senza proprietario attraccata al Porto Antico del capoluogo ligure, e non si sa bene per quale motivo, abbiano deciso di entrarvici senza ovviamente permesso, visto che il proprietario, ignaro di tutto, si trovava in quel momento in Trentino Alto Adige a godersi un po’ di relax e di fresco.

Massimo Ciccozzi/ "Variante Mu meno contagiosa della Delta, ma su vaccini..."

I tre sembravano averla fatta franca e pronti a darsi alla pazza gioia nella barca altrui, ma purtroppo per loro sono stati beccati da un amico del proprietario dello yacht; passando di lì questi ha notato degli strani rumori provenienti dall’imbarcazione e di conseguenza si è incuriosito e si è avvicinato. Dopo di che ha acceso la telecamera del suo smartphone ed è entrato nel natante, sorprendendo appunto i tre “clandestini” in mutande mentre si godevano uno sprazzo di bella vita che però non apparteneva loro.

Alessandro D'Avenia/ "I banchi sono il sintomo di quanto la scuola sia arretrata"

FESTINO A GENOVA SU UNO YACHT, TRIO BECCATO IN MUTANDE: “COSA CI FATE QUI?”

Nel filmato si sente l’audio dell’amico del proprietario che dice “Cosa ci fate qui?” e uno dei tre che risponde “Ti prego non farmi del male”, imbarazzato e soprattutto spaventato. In base a quanto riferito dai colleghi di Fanpage, sarebbe stato il proprietario della barca ad autorizzare l’amico a controllare cosa stesse succedendo, e questi, oltre all’uomo in mutande ha beccato anche una donna distesa su un letto e un altro uomo.

I tre, forse non troppo intelligentemente, stavano ascoltando musica ad alto volume e bevendo molto alcol, un vero e proprio party che è stato interrotto forse sul più bello. In seguito l’amico del proprietario ha avvertito la guardia di finanza che ha poi provveduto ad identificare il trio, che ora rischia la denuncia per violazione di domicilio.

Vaccino bimbi dai 5 anni? Ema: "Decisione in autunno"/ "Un caso su tre è under 19"





© RIPRODUZIONE RISERVATA