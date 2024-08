Geolier ormai è sulla cresta dell’onda. Dopo il grande successo, con annesse critiche, dello scorso Festival di Sanremo, ha trovato grandi consensi tra il pubblico, e non solo quello napoletano. Con tutto il successo ottenuto, è normale che l’attenzione viene pilotata anche sulla sua vita privata. Si dice, infatti, che Chiara Frattesi sia la nuova fidanzata del rapper. Da presunto flirt estivo, le voci parlano di una vera e propria relazione tra i due. Il rapper napoletano è single da poco, dato che è appena uscito da una storia d’amore – lunga quattro anni – con Valeria D’Agostino.

Chiara Frattesi è alta, bella, dai lineamenti poco marcati, una ragazza seguitissima anche sui social, dove conta 295mila follower. Anche lei, come Geolier, arriva da una relazione molto importante. Pur non essendoci ancora la conferma dei diretti interessati, le foto che sono trapelate in rete, confermano che quella tra Chiara ed Emanuele (nome vero di Geoiler) non è una semplice passione passeggera.

Geolier, la fidanzata che è sorella di un calciatore dell’Inter

Chiara Frattesi non è nuova alle cronache rosa. Il Mattino scrive che di professione è modella e influencer, ed è la sorella di Davide Frattesi, giocatore dell’Inter. È molto conosciuta sui social – soprattutto su Instagram – e solo di recente ha chiuso una storia d’amore, mai del tutto approvata dagli stessi tifosi dell’Inter, con il centrocampista americano della Juventus Mckennie. Una storia che, neanche a dirlo, è finita con la conclusione del campionato.

La love story tra due, come ha riportato Chi, sarebbe di fuoco. Proprio come questa lunga estate caldissima. Geolier e Chiara Frattesi si sarebbero incontrati in Sardegna, in Costa Smeralda e lo avrebbero fatto di nascosto. Nonostante ciò, il settimanale di gossip è riuscito comunque a rubare una foto. Per ora si sarebbe trattato solo di un week-end ma, una volta tornati sulla terraferma, i due non avrebbero interrotto i rapporti.

Geolier, il flirt con Chiara Frattesi

Dicevamo, il fine settimana che Geolier e Chiara Frattesi hanno trascorso insieme è stato molto intenso. CHI racconta di una grande passione che hanno vissuto su una barca in mezzo al mare che sarebbe finito solo all’alba di lunedì, quando il rapper è salito su una navetta per andare al suo jet privato e per far ritorno qualche giorno a Napoli, dato che molto presto sarà impegnato con il tour estivo in giro per l’Italia. Anche Chiara Frattesi è scesa dalla nave e lo ha accompagnato fino al gate, per un lungo saluto carico di parole inespresse. Sì, perché c’è la promessa di un secondo appuntamento. Non resta, ora, che attendere che i due decidano di mostrarsi insieme pubblicamente, visto che sui social non c’è alcuna traccia dei due come coppia.