Geolier: lo sfogo su Threads diventa virale/ “Mi manca il vecchio me”

Sanremo 2024: Geolier si lascia andare ad uno sfogo sul vecchio sé, dopo il successo

Geolier é nostalgico del vecchio se stesso, o almeno questo é in sintesi il messaggio di sfogo che il rapper originario di Secondigliano rilascia dopo il debutto a Sanremo 2024, via social. Riattivatosi tra i post online, sul social più in voga del momento, Threads, il rapper originario del quartiere Secondigliano di Napoli rilascia un pensiero intimista, condiviso con il popolo nel web.

“Mi manca il vecchio me”, é il messaggio condiviso via Threads più virale del momento a mezzo social, da parte di Geolier. Emanuele Palumbo in arte Geolier, rapper sopravvissuto al Limes del quartiere di origine di Secondigliano, é in queste ore certificato disco di platino per le oltre 100mila copie vendute con il singolo lanciato a Sanremo 2024, “I’ p’ me , tu p’ te”. Eppure, al di là della certificazione di vendite riconosciutegli dai dati Fimi/Gfk per la ottava settimana di competenza nell’anno corrente 2024, Geolier si dichiara piuttosto nostalgico del suo io lasciato alle spalle, alludendo molto probabilmente al vecchio se stesso, al netto del successo raggiunto negli ultimi anni imponendosi come il numero uno in musica nella classifica di fine anno 2023 degli album più venduti FIMI/Gfk fino al miglior debutto conseguito su Spotify Global nel mondo per il più giovane Big di Sanremo 2024.

Geolier conquista il successo globale: le reaction

E il nuovo sfogo, che giunge sul re dei social del momento, diventa un accesso thread in tendenza online con un tripudio di annesse interazioni online, che giungono da parte degli utenti attivi nel web. “La fame del successo ormai è finita… -si legge tra gli innumerevoli commenti degli utenti rilasciati via Threads e destinati al rapper Geolier-.Sei ciò che sei, puoi soltanto stupirci di nuovo, come tu solo, hai saputo stupire noi…”.

Nel frattempo, intanto, la leggenda del rap made in America, Rick Ross, destina un messaggio di elogio a Geolier…

