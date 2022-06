Geolier, chi è?/ “P Secondigliano” il suo primo successo. La fidanzata Valeria fu al centro di una polemica..

Geolier carriera e vita privata

Geolier (Emanuele Palumbo) è un rapper napoletano che ha scalato le classifiche di Spotify e ha raggiunto traguardi e collaborazioni importanti. Nato nel 2000, il rapper inizia a diffondere la sua musica a Napoli per poi raggiungere il primo grande successo nel 2018 con il brano “P Secondigliano”. In un’intervista a Sky Tg24 aveva dichiarato che non si sarebbe mai aspettato così tanto successo, c’è stato un momento in cui andava a dormire con zero visualizzazioni e si svegliava con milioni. Al di la delle basi molto orecchiabili, il cantante ha avuto un grande successo soprattutto per la composizione delle sue rime, vere, schiette e taglienti.

Ha collaborato con molti dei rapper migliori d’Italia: Emis Killa, Boro Boro, Shablo, Sfera Ebbasta (con il brano M’manc, che ha scalato le vette di Spotify) e con molti altri artisti. Riguardo la sua vita sentimentale, è fidanzato con Valeria, una giovane ragazza di Napoli con cui è stato al centro della polemica ad inizio 2022. Pare che a capodanno Geolier abbia incitato la fidanzata a sparare in aria con una pistola, sollevando le aspre critiche della gente. In seguito si è giustificato sostenendo che la pistola era finta e scusandosi comunque per il gesto.

Geolier ospite a Gigi D'Alessio: Uno come Te – Trent'anni Insieme

Il rapper Geolier sarà uno degli ospiti di Gigi D’Alessio: Uno come Te – Trent’anni Insieme, il concerto in onore dei trent’anni di carriera del cantante napoletano. Geolier e Gigi avevano collaborato per un pezzo che faceva parte del nuovo album del cantante napoletano (Buongiorno): “Comme si fragile” ed è molto probabile che al concerto cantino insieme questa canzone.

E’ una canzone d’amore nella quale Gigi esprime tutto il suo dolore per la fine di un’importante relazione sentimentale, tematiche trattate anche da Geolier in alcuni dei suoi brani, che in questo caso si è occupato di aggiungere al testo alcune rime, scritte di suo pugno, che impreziosiscono il brano. I due avevano anche collaborato a un altro dei brani dell’album Buongiorno: “Comme si femmena”. Gigi ha apprezzato molto il fatto di poter collaborare con lui e altri rapper del panorama italiano per il suo nuovo album, perché era del parere che unire la sua musica con elementi freschi e molto ascoltati dai giovani, sarebbe stato un esperimento interessante a livello musicale.

