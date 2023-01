George Ciupilan attimi di panico al GF Vip/ “Non esce dalla sauna” autori preoccupati

George Ciupilan chiuso in sauna al GF Vip: autori si preoccupano

In queste ultime ore, il pubblico e gli autori del Grande Fratello Vip 2022 si sono preoccupati per George Ciupilan. Il giovane tik toker è sempre stato timido e riservato nella Casa, ma ultimamente sembra essersi maggiormente isolato dagli altri concorrenti.

Durante la notte, mentre Attilio Romita, Wilma Goich, Nicole Murgia e altri vipponi stavano chiacchierando in giardino quando Andrea Maestrelli ha dichiarato: “George Ciupilan è chiuso in sauna da mezz’ora, non vorrei che si fosse sciolto“. A rispondere è un concorrente che dichiara: “Muove le gambe, si muove“. Nonostante le perplessità dei “vipponi” sul fatto che il tik toker fosse chiuso in sauna da troppo tempo, nessuno ha preso l’iniziativa di andare a controllare. Dopo qualche minuti sono stati gli autori ad intervenire chiedendo a Daniele Dal Moro di assicurarsi che il gieffino stesse bene. Fortunatamente il giovane concorrente stava bene e passando di fronte agli altri concorrenti li ha rassicurati sulle sue condizioni di salute.

Dopo aver condiviso un’amicizia importante dall’inizio del Grande Fratello Vip 2022, sembra che George Ciupilan e Nikita Pelizon si siano allontanati. Molto probabilmente il motivo potrebbe essere legato all’avvicinamento improvviso della modella ad Antonella Fiordelisi.

Nikita Pelizon ha cercato un chiarimento con il tik toker: “Io non capivo solamente perché ultimamente parliamo molto meno, tuto qua. Credo di averti spiegato perché ci sia stato questo avvicinamento. Ho dubitato di lei”. George Ciupilan, però, espone le sue perplessità: “Io ti ho detto che non è per quella cosa lì, è per un’altra cosa che tu mi hai detto. Te lo ricordi? Se me l’hai spiegato è perché sai. O capisci a cosa mi riferisco perché altrimenti non arriva nessun concetto del genere. Non arriveresti a dirmi una cosa del genere”. Il gieffino sembra riferirsi all’avvicinamento della modella con la schermista, che non comprende e non riesce a giustificare. Che l’amicizia tra loro sia al capolinea?

