George Ciupilan choc: “Sono stato aggredito”/ “Faccio fatica a muovere la spalla”, ecco cosa è successo

Ciupilan vittima di un aggressione: ecco cosa è successo

George Ciupilan è stato aggredito da alcuni ragazzi ed è finito all’ospedale. Il creator si mostra in un video con il volto pieno di lividi, mentre racconto lo scotto della sua popolarità. Sarebbe, infatti, questa la ragione dell’aggressione la sua fama.

George Ciupilan e i problemi con l'alcol: "Il demone è tornato"/ Annuncio choc: "Fatte cose di cui mi pento"

“Devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere, purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità” dichiara l’ex concorrente del Grande Fratello. Poi un pensiero ai suoi colleghi: “Spero che nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro le possa succedere una cosa di questo tipo deve correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore”. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’aggressione, il creator si riserva di dare maggiori informazioni più avanti.

George Ciupilan e la dipendenza da alcol: “Oggi il demone è tornato”

Ciupilan, in una intervista a Casa SDL di Sonia Bruganelli, ha svelato la parte più cupa della sua vita. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva parlato già nel reality show della sua dipendenza dall’alcol. Purtroppo, il creator ha ammesso di essere ricaduto nella malattia: “Al GF Vip avevo raccontato che avevo smesso di bere e ci sono riuscito per un anno. Oggi il demone è tornato. Ho fatto cose di cui mi pento. Ho perso amici. “

E ancora: “Sto cercando di ripartire, di rialzarmi. Non è facile. Ho visto buio per un lungo periodo. Aspetto una nuova luce” ha affermato George Ciupilan che si lascia andare ai ricordi: “Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza mi ha portato fuori. Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Poi mi ha chiesto di fare shopping per acquistare capi di abbigliamento per mio cugino. Finito il giro siamo saliti su un Van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia”.











