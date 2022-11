George Ciupilan prende le distanze da Nikita Pelizon?/ “Non andrò oltre con lei…”

George Ciupilan commenta il suo percorso al Grande Fratello Vip

George Ciupilan riflette sulla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso del primo pomeriggio, George e Patrizia si ritrovano in giardino e riflettono sulla loro esperienza a #GFVIP. Il Tiktoker spiega che, avendo partecipato ad altri reality, questa volta vorrebbe vivere la sua avventura nella Casa con maggior spensieratezza, mostrando il vero George senza lasciarsi condizionare dagli altri. “Per una volta voglio far vedere veramente come sono” esclama. “Devi fare quello che ti senti di fare” ribatte Patrizia, la quale pensa che – avendo caratteri diversi – ciascuno di loro debba agire e reagire a determinate situazioni lasciandosi guidare dal proprio istinto. “Ognuno deve essere sé stesso”.

Guenda Goria critica Nikita Pelizon: "Incoerenza pazzesca in amore"/ "Un giorno è fidanzata, l'altro no"

A prescindere da ciò che potrebbero pensare gli altri, George si dice soddisfatto del suo percorso e conclude: “Me la sto vivendo bene, sono contento”. George Ciupilan si confida poi con Edoardo Tavassi che ormai l’ha preso sotto la sua ala protettiva. Già nei giorni scorsi, Edoardo ha voluto indagare il comportamento di George, il suo essere spesso solitario, spesso silenzioso. Ma sui divanetti del giardino, George spiega che questa è la sua indole, riesce ad aprirsi soltanto con alcune persone. Con Nikita, per esempio, l’amicizia è nata col tempo, forse per le somiglianze fra loro o forse per il modo di interagire di entrambi. Ma la concorrente è riuscita a sbloccare il suo lato giocoso. Edoardo gli chiede se si sia avvicinato agli altri, se ha voluto anche conoscere le storie altrui per comprendere le esperienze di ognuno, per imparare dagli altri.

VALERIO TREMITERRA/ Nikita Pelizon: "Lui mio fidanzato? Non gli ho mai dato questa definizione!"

George Ciupilan prende le distanze da Nikita Pelizon dopo il messaggio di Matteo Diamante?

Da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip George Ciupilan ha cercato di intessere rapporti, ma poi si è ritrovato in situazioni spiacevoli e quindi evita di creare dare spazio a troppe confidenze, confessa al videomaker. Ma Edo non ci sta e gli consiglia “Devi lasciarti andare”. Il VIP vorrebbe che George mettesse da parte la sua timidezza. “Non sono timido” ammette il concorrente, spesso si lascia frenare dalla differenza di età che intercorre con il resto dei coinquilini. “Devi togliere il fattore età” insiste Tavassi “Da fratello maggiore ti dico di non sprecare questa opportunità”. L’invito di Edoardo è di andare oltre ogni remora, di non badare più a ciò che gli altri possono dire o fare, George dovrebbe soltanto mostrare tutte le sue sfaccettature. Questa avventura serve a questo.

Nikita Pelizon, dubbi sul (ex) fidanzato Valerio Tremiterra/ "Mi sono sentita tradita…"

George Ciupilan è andato in crisi dopo la puntata del Grande Fratello Vip per le parole di Matteo Diamante. Pur essendo legato molto a Nikita, George ha deciso di prendere le distanze da Nikita che ne sta soffrendo: “Lei è una ragazza brava e con lei sto bene. Ho letto che è deluso da me, ha detto frasi un po’ pesanti. Ed è normale che io ci stia male, perché mi dispiace. Poi tu magari hai più esperienza di me e prenderai le cose in modo diverso. Io qui vado un po’ in difficoltà. Mi dà fastidio e mi spiace ciò che è successo. Non mi aspettavo che mi inviasse un messaggio del genere. No ma zero proprio, non pensavo l’avrebbe mai fatto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA