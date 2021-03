George Ciupilan/ Elena Santoro gli soffia il posto di vice e… (La Caserma)

George Ciupilan continua ad essere protagonista de La Caserma ma senza ‘portafoglio’. Possiamo definire così il giovane arrivato con furore dalle scuderie de Il Collegio facendo da protagonista di un singolare crossover tra i due docureality di Rai2. In molti lo hanno preso di mira per via del suo modo di fare dimostrato ne Il Collegio, ma qui ha deciso di mettersi ben bene la testa sulle spalle e lavorare sodo per dimostrare molto ma questo non ha portato a molto. Quando Daretti ha annunciato i nomi dei comandanti e dei vice (tra i quali Elena Santoro), lui ha un po’ dato di matto convinto che lei non sia in grado nemmeno di fare quello (ovvero occuparsi della tattica delle reclute in missione) ed è curioso di capire qualche sono i criteri utilizzati da Daretti che alla fine ha scelto lei e non lui. George Ciupilan si è impegnato molto nel suo turno di guardia e al mattino ha svegliato i suoi compagni battendo sugli armadietti per averli subito tutti in piedi dopo il suo difficile turno, ma per lui le giornate non sono sempre così complicate, almeno non del tutto.

George Ciupilan non è vice per via di Elena Santoro: “Con quale criterio hanno scelto lei?”

A metterlo sul piedistallo è stato proprio il Comandante Lapresa che si è seduto al tavolo con lui e con Elena per decidere le coppie e la tattica per la prova lasciando tutti gli altri fuori. A quel punto è Gennarelli a raccontarlo a Peroni che da di matto preparando uno scherzo per Ciupilan rovinando il suo letto e sporcandogli le lenzuola. George Ciupilan alla fine ha però conquistato non solo il suo posto tra i vincitori ma anche nella vita amorosa della caserma visto che ha saputo conquistare la bella Linda Mauri. I due spesso rubano qualche baciano l’uno all’altro dei corridoi della Caserma e, da quanto si evince dai social, lo fanno anche fuori mostrandosi come coppia fissa e innamorata dopo l’esperienza nel programma. Qualcosa in più conosceremo di loro proprio questa sera quando si dovranno salutare dopo il finale di questa prima edizione.



