George Ciupilan/ Il confronto con Antonella Fiordelisi al GF VIP 7

George Ciupilan e Antonella Fiordelisi: il confronto

George Ciupilan sta cominciando a farsi conoscere meglio al Grande Fratello Vip 2022. Il tiktoker finora è quasi sempre rimasto in seconda linea non mostrandosi particolarmente presente all’interno delle dinamiche del gioco. Nelle ultime settimane però il suo nome è stato più volte pronunciato durante il momento delle nomination. A nominarlo è stata Antonella Fiordelisi che, oltre a precisare di non aver alcun tipo di rapporto con lui, l’ha descritto come distaccato ed arrogante. In particolare la ex campionessa di scherma ha trovato arrogante il comportamento del giovane nei confronti di Luca Salatino a cui ha risposto in modo secco e spiazzate.

George Ciupilan, Grande Fratello Vip da stratega o è riservato?/ Daniele e Amaurys, intervengono...

Dal canto suo George si è difeso dicendo alla Fiordaliso: “non vuol dire che se sono più piccolo determinate situazioni non le capisco”. Semplicemente in diverse situazioni ha preferito non esporsi e prendere una posizione perchè non è solito inserirsi in discussione che non gli competono.

George Ciupilan e i dubbi di Antonella Fiordelisi

Non solo, George Ciupilan ha anche raccontato ad Antonella Fiordelisi che necessità di tempo per sciogliersi e farsi conoscere precisando di non essere assolutamente un ragazzo arrogante. Anzi, il tiktoker è rimasto molto male dal giudizio gratuito della influencer con cui ha cercato finalmente un confronto. La Fiordeliso però non ha cambiato idea, anzi parlando di sè ha detto: “io quattro anni fa ero diversa”.

George Ciupilan e Asia Busciantella hanno avuto un flirt?/ Lo strano messaggio che...

Sta di fatto che George non si è aperto moltissimo nella casa, forse per una diffidenza iniziale o semplicemente per timidezza. Un comportamento che Antonella comprende visto che, data la giovane età del ragazzo, non è semplice vivere un’esperienza come quella del GF VIP. La Fiordeliso è poi tornata sull’argomento nomination dicendogli: “a me stai dicendo che sono falsa” facendo riferimento alla relazione tra lei e Edoardo Donnamaria. I due hanno discusso a lungo senza però trovare un punto di incontro, a conferma che i due sono davvero incompatibili.

LEGGI ANCHE:

Amaurys Perez: "Ecco perché ho pianto in diretta al GF Vip"/ Spunta il gesto per George Ciupilan

© RIPRODUZIONE RISERVATA