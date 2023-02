George Ciupilan: “Nikita? Falsa dopo l’ingresso di Onestini”/ “Il vero stratega è…”

George Ciupilan e il rapporto con Nikita Pelizon

George Ciupilan, considerato da tanti l’ipotetico vincitore del Grande Fratello Vip 2022, è stato eliminato dopo aver perso la sfida al televoto contro Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Ospite dell’ultima puntata di Casa Pipol, George ha commentato l’esperienza vissuta nella casa ribadendo di essere soddisfatto del percorso fatto e di sentirsi fortunato per aver avuto la possibilità di entrare nella casa di Cinecittà a soli 20 anni. All’interno della casa, George ha legato in modo particolare con Nikita Pelizon. La loro sembrava un’amicizia bellissima e profonda, ma l’ingresso di Luca Onestini per cui Nikita ha mostrato un interesse, ha incrinato il rapporto con Ciupilan.

“Inizialmente c’era feìeling, poi l’entrata di Luca Onestini e alcuni suoi atteggiamenti mi hanno fatto cambiare un po’ idea”, afferma George. “Ma secondo te perchè lei ha scelto di portare a cena Luca e non te?”, chiede Gabriele Parpiglia. “Sicuramente per tattica e per me, in determinate situazione, è apparsa non vera”, ha ammesso Ciupilan.

Secondo George Ciupilan, ad aver contribuito alla sua eliminazione è stato anche Edoardo Tavassi che ha più volte sottolineato il suo carattere silenzioso e pacifico. Tuttavia, secondo George, il vero stratega del Grande Fratello Vip 2022 non sarebbe Tavassi, ma Antonino Spinalbese.

“Tavassi sa giocare molto bene nei reality e con me ha provato più volte a mettere zizzania parlando con gli altri concorrenti”, ha spiegato Ciupilan. “Il vero stratega della casa è Antonino Spinalbese perchè ho visto dei cambiamenti molto strani. Con lui, però, non ho mai avuto rapporti”, conclude Ciupilan.

