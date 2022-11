George Ciupilan stronca Antonella Fiordelisi/ “A volte non sei spontanea e…”

George Ciupilan stronca Antonella Fiordelisi: “A volte sei spontanea…”

George Ciupilan cerca di capire come procede il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il ragazzo prende in disparte entrambi per analizzare meglio i loro sentimenti. Il primo a parlare con George è Edoardo, il quale vorrebbe far comprendere i lati di Antonella di cui si è innamorato e la realtà della loro coppia, troppe volte criticata come falsa. Il tiktoker non mette in dubbio il coinvolgimento del VIP, i suoi dubbi sono più proiettati verso alcuni atteggiamenti di Antonella, spiega a Edoardo: “In determinate piccolezze non la vedo spontanea, ma forse sbaglio anche io”. Edoardo spiega: “Ognuno di voi ha una visione della nostra relazione” rivolgendosi ai diversi pareri dei coinquilini, dei quali, la maggior parte ha pensieri, teorie, ipotesi negative. Davanti a tutti i fattori negativi esposti dai concorrenti, Edoardo confessa di aver cercato e trovato aspetti positivi.

George, poi, chiede al VIP se è davvero innamorato, il tiktoker si chiede se non sia precoce esternare questo genere di sentimenti. Un dubbio che dichiara lecito: “Non sono nel tuo corpo”. Lo speaker radiofonico, però, spiega di non aver mai provato questo genere di sentimenti e lo ha ribadito anche in puntata. “Cosa vuoi che ti dica? Può accadere che una volta usciti da qui finisca tutto oppure no” continua Edoardo. Dopo Edoardo, è la volta di parlare con Antonella. George Ciupilan le spiega che ha difficoltà a capirla e a confrontarsi con lei: “È come se vedessi due persone”, spiega il tiktoker “A volte ti vedo spontanea, altre volte no”. Il VIP ammette che possa essere un suo limite, ma denota che la schermitrice diventi sé stessa quando si arrabbia, nelle altre occasioni, invece, sembra costruita. Antonella spiega: “Chi ha una personalità come la mia fatica a essere compreso, ci vuole tempo per capirmi”.

George Ciupilan si confida nella casa del Grande Fratello Vip con Nikita Pelizon. L’influencer racconta che in futuro non vorrebbe precludersi niente a livello professionale, vorrebbe sperimentare e vivere diverse esperienze che siano nel campo della musica, della tv o in qualsiasi altro settore anche lontano dallo spettacolo. “Quello che cerco è di trovare la felicità e la pace con me stesso” racconta il giovane TikToker pensando che, indipendentemente dal lavoro che andrà a fare, si augura un futuro pieno di serenità e gioia.

“Vorrei una donna al mio fianco, costruire una mia famiglia, è questo quello che voglio” ribatte George Ciupilan immaginando il suo futuro e racconta che al momento a livello professionale non riesce ancora ad immaginare niente di concreto “Mi piace questo mondo” dice pensando alla TV, ma non sa se farà parte della sua vita nel lungo termine. Nikita dichiara che vuole un lavoro che le dia libertà, la libertà di esprimersi al cento per cento, qualsiasi sia la professione.











