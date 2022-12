George Ciupilan/ Tra l’ex ragazza Samara e la confessione a Luca Onestini…

George Ciupilan e il confronto con Luca Onestini al GF VIP 7

George Ciupilan si confronta con Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2022. L’influencer sin dall’inizio del reality show di Canale 5 è stato più volte criticato per il suo atteggiamento e comportamento giudicato troppo spesso super partes. Durante questi ultimi giorni Luca Onestini ha voluto affrontarlo faccia a faccia cercando di consigliarlo a viversi nel migliore dei modi l’esperienza del reality show. L’ex tronista di Uomini e Donne ha esortato ed invitato l’ex concorrente de Il Collegio a lasciarsi più andare cercando di essere più leggero e disinvolto.

“Secondo me, le cose le devi prendere un po’ più alla leggera. Il giorno in cui ti scioglierai andrà meglio. Dimmi quello che pensi, con me puoi parlare di tutto…” ha detto Onestini al giovane che dal canto suo ha replicato ribadendo la sua posizione e sottolineando che, caratterialmente, non riesce a prendere confidenza con le persone più grandi. “Che io sia permaloso lo ammetto anche” – ha detto George che ha concluso dicendo – “per me vale il rispetto e l’educazione”.

George Ciupilan e l’incontro con l’ex ragazza Samara

Non solo, George Ciupilan è tornato a parlare anche della ex fidanzata Samara a cui è stato legato per diverso tempo. Questa volta però l’influencer si è confidato con Daniele Dal Moro a cui ha raccontato: “e niente è stata una frequentazione.. Lei è la più piccolina, ceh, lei è la più piccola con cui mi sono frequentato, è del 2003. E’ quella che mi ha fatto uscire fuori di testa. Con tutte le cose che succedevano.. sono andato out! Le piacevano le piccolezze, quelle cose lì. Io ovviamente le ho detto tutto quello che mi piace e tutto.. e boom! è andato Out, però poi ci sono state delle cose di mezzo, che te l’ho detto.. anche lì, ho detto ci sono state delle cose di mezzo che preferisco non raccontarle, perché non mi pareva giusto neanche nei confronti.. e poi abbiamo chiuso”.

L’influencer, sempre parlando dell’ex Samara, ha aggiunto: “anche con lei c’ho vissuto insieme Fratè. Io, tipo altri due anni con altre 20 persone, 20 persone che le conosco veramente bene. Conosco le loro piccolezze, i dettagli, cioè.. tutto! E ci uscivo perché noi eravamo un gruppo che uscivamo anche nella vita quotidiana fuori, per farti capire. E c’è stata questa frequentazione qua.. Abbiamo chiuso e quando Alfonso ha chiesto se fosse rimasto qualcosa di irrisolto.. è perché io, essendo un po’ orgoglioso, non avevo mai chiarito con lei”.











