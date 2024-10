Chi è Georgia Ambrosoli? Molti la conoscono per essere la figlia di Simona Tagli, diventata celebre dopo essere entrata al Grande Fratello per salutare la mamma. Eppure Georgia sta diventando grande e i riflettori iniziano a puntare su di lei, una ragazza piena di interessi un po’ originali e particolari rispetto alle sue coetanee. Uno fra questi? La passione per il cinese! Georgia Ambrosoli sta studiando lingue orientali, e il suo attore preferito è Edward Norton, protagonista di film del calibro di Fight Club e American History X. Insomma, la figlia di Simona Tagli pare avere le idee chiare sulla sua vita e per questo sta suscitando la curiosità dei fan.

Di recente, mamma Simona ha fatto scalpore dichiarando in diretta tv una parte piuttosto intima della sua vita, quella di aver fatto un voto di castità dopo la fine della relazione con Francesco Ambrosoli, ex marito e padre di Georgia Ambrosoli. Un racconto triste e sofferto quello dell’opinionista ed ex gieffina, che ha ammesso di aver lottato tanto per i diritti della figlia dopo la separazione e di aver pregato tanto aggrappandosi alla fede nel momento più difficile della sua vita. Nonostante il passato complicato, oggi le due sono più unite che mai.

Georgia Ambrosoli, nata nel 2005 è figlia unica della soubrette Simona Tagli e di suo marito Francesco Ambrosoli. Appassionata di social come tutti i suoi coetanei, non perde occasione per condividere il suo amore per il cinema e per la moda. Non solo, pochissimi sanno che Georgia Ambrosoli si è data al canto e alla recitazione, ispirata dalla mamma che ormai vive da anni il mondo della televisione, ospitata come opinionista in diversi programmi. Una strada spianata? Assolutamente no: Georgia Ambrosoli conquista passo passo il suo debutto nella tv conducendo anche un programma radiofonico tutto dedicato agli adolescenti.

E il fidanzato? Per ora la figlia di Simona Tagli non sembra avere tempo per il lato sentimentale. Inutile dire poi che il legame tra mamma e figlia sia fortissimo. Georgia Ambrosoli era entrata anche nel Grande Fratello per salutare la madre, un momento che ha commosso tutto il pubblico del programma di Alfonso Signorini. Le due si supportano quotidianamente, anche per via della sofferenza vissuta durante la separazione, momento nel quale, probabilmente ha sofferto tanto anche la figlia. A La volta buona di Caterina Balivo aveva anche raccontato della fatica nel rimanere incinta: “È nata dopo una minaccia di aborto ma alla fine ce l’abbiamo fatta“. E oggi le due sono più felici che mai!