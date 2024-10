Compagno di Simona Tagli, chi è? Lei confessa: “Pronta ad innamorarmi, nel mio futuro vedo la parola ‘amore'”

Simona Tagli sarà ospite nella puntata di oggi de La volta buona ed a Caterina Balivo rilascerà una lunga intervista in cui si racconterà a cuore aperto non solo sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata. La vita professionale della showgirl è stata contraddistinta da alti e bassi ma anche sulla sua vita privata. La separazione dall’ex compagno di Simona Tagli, Francesco Ambrosoli è stata contraddistinta da una lunga e dura battaglia legale per l’affidamento della figlia Georgia. E, in anni più recenti, la showgirl per una grazia ricevuta ha deciso di fare un voto di castità.

Adesso però Simona Tagli è pronta a guardare avanti e credere nel futuro. Stando alle dichiarazioni riportate alcune settimane fa su Il Messaggero, la showgirl sul suo futuro ha ammesso: “Vorrei che ci fosse scritta la parola “amore”, perché mi sento pronta a innamorarmi, ma anche la parola “lavoro”…”. L’intenzione c’è ma alla domanda chi è il compagno di Simona Tagli, stando agli ultimi gossip, si può rispondere che al momento è single. Sta crescendo da sola la figlia Georgia e ha confessato: “Non è stato facile: ho deciso di essere una donna indipendente. La cosa che mi dà maggior soddisfazione è riuscire a fare tutto, proprio come farebbe un uomo”.

Simona Tagli, l’ex compagno Francesco Ambrosoli e la relazione con Antonio Zequila

L’ex compagno di Simona Tagli è Francesco Ambrosoli. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore coronata dall’arrivo della figlia Georgia nel 2005. Sono stati insieme alcuni anni ma la loro separazione è stata tutt’altro che semplice. Queste le dichiarazioni della showgirl affidate al magazine Chi: “Sono stata messa in dubbio come mamma perché lavoravo in tv. Per me lì non era il momento di fare una battaglia, avevo un’altra priorità. Georgia aveva 16 mesi, era un momento delicato. È terribile per una mamma di una bambina così piccola razionalizzare l’istinto per dimostrare di essere una madre perfetta”. In passato ha avuto una storia anche con Antonio Zequila ed il Principe Alberto di Monaco.