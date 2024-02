Georgia Ambrosoli, chi è la figlia di Simona Tagli/ Speaker radiofonica che ama il cinema: età e fidanzato

Georgia Ambrosoli è la figlia di Simona Tagli: età, lavoro e passioni

Georgia Ambrosoli è la figlia della celebre Simona Tagli e del suo ex compagno Francesco Ambrosoli. Giovane di talento, ha 18 anni e si dedica con passione agli studi di recitazione, canto e lingua cinese. Su Instagram Georgia svela di essere speaker per un’emittente radiofonica che si rivolge al pubblico adolescente. Tale coinvolgimento testimonia non solo il suo impegno nel campo dell’intrattenimento, ma anche una volontà di comunicare e connettersi con i coetanei attraverso i mezzi di comunicazione moderni.

Antonio Zequila smentisce Simona Tagli: “Non l’ho lasciata per Sharon Stone”/ “Fu colpa di un’opera lirica…”

Attraverso il sito dell’emittente radiofonica, Georgia si descrive come una giovane donna con radici a Milano, una città che ama profondamente. Nata il 23 giugno 2005, fin dalla più tenera età ha coltivato una passione per lo spettacolo in tutte le sue forme, mostrando un interesse particolare per cinema, moda e televisione. Attualmente, si dedica con impegno agli studi di recitazione e canto, alimentando la sua passione per l’arte e lo spettacolo.

Simona Tagli al Grande Fratello 2024: "Sono innamorata di Beatrice Luzzi"/ Lei spiazzata: la reazione in Casa

Georgia Ambrosoli, la figlia di Simona Tagli al Grande Fratello 2023 per una sorpresa

Appassionata di musica, Georgia Ambrosoli, figlia di Simona Tagli, rivela che non c’è momento in cui non ascolti una canzone, persino durante i compiti domestici come lavare i piatti. Il suo amore per il cinema si manifesta nel suo attore preferito, Edward Norton, che spera un giorno di intervistare insieme ad altri protagonisti del mondo dello spettacolo. Inoltre, dimostra un interesse per le lingue straniere, attualmente impegnandosi nello studio del cinese, segno di una mente curiosa e aperta verso nuove culture e conoscenze.

Simona Tagli: “Antonio Zequila mi lasciò per Sharon Stone”/ “Mi sono innamorata di Beatrice Luzzi…”

Non sono disponibili informazioni sulla sua vita sentimentale della giovane Georgia Ambrosoli, che dunque pare non avere un fidanzato. Nel corso della puntata del Grande Fratello 2023 del 26 febbraio 2024 sarà una graditissima sorpresa alla sia mamma Simona Tagli, regalandole un abbraccio e l’incoraggiamento per il suo percorso nel reality di Canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Tagli (@simona_tagli_official)













© RIPRODUZIONE RISERVATA