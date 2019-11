Geppi Cucciari/ Dal volontariato al teatro con “Perfetta” (Da noi a ruota libera)

Geppi Cucciari, la celebre conduttrice e comica cagliaritana, sarà oggi protagonista di una nuova puntata di Da Noi… A ruota libera, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini dalle 17.35. L’attrice avrà modo di aprire il suo cuore e parlare ampiamente di sé, della sua vita e della sua carriera. Geppi è sempre stata molto restia a parlare della sua vita privata, soprattutto dopo la fine dolorosa del suo matrimonio con il giornalista Luca Bonaccorsi, durato appena quattro anni e terminato con accuse reciproche al veleno. Seppur, almeno pubblicamente, la comica non ha mai davvero replicato alle parole dell’ex che in una lettera al settimanale Oggi l’aveva definita “satanica”, nel corso della trasmissione House Party di qualche anno fa aveva lanciato qualche frecciatina che, secondo alcuni, avrebbe rappresentato la perfetta risposta all’ex coniuge proprio in occasione di uno sketch sulla felicità delle donne. “La felicità passa per l’amore dei figli, della famiglia, dei mariti, di quelli che vengono dopo i mariti. La nostra felicità dipende dagli uomini, dipende dalla durata. Dalla consuetudine. All’inizio, infatti, si fanno cose che poi non si fanno più”, asseriva con tono, secondo i telespettatori, quasi vendicativo.

GEPPI CUCCIARI: IL TEATRO E IL VOLONTARIATO

Se sul piano privato Geppi Cucciari ha sempre tenuto molto alla sua privacy manifestando una certa riservatezza – non è noto, infatti, se dopo il matrimonio con Luca Bonaccorsi abbia avuto o meno una nuova relazione – su quello professionale le cose vanno decisamente meglio. Attualmente l’attrice è tornata nei teatri e nei prossimi giorni, come rivela AdnKronos, approderà anche in Sicilia con “Perfetta”, monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Geppi, con questo spettacolo, farà tappa a dicembre a Palermo e Catania confermando ancora una volta il grande talento e la forte personalità che dal palco dello Zelig di Milano si è rafforzata sempre di più portandola poi al grande successo anche in radio e sul piccolo schermo. Oltre al lavoro, nella vita di Geppi Cucciari ricopre un ruolo molto importante anche il volontariato, come emerge dai suoi scatti social. Nei giorni scorsi, si è impegnata a ripulire e rendere più accogliente l’istituto comprensivo Tommaso Grossi di Milano, nella seconda edizione della “Giornata del Volontariato” Snam.

