Geppi Cucciari: “Dopo la laurea ho lavorato da un notaio”/ “Quando mi sono licenziata mi disse…”

Geppi Cucciari e il retroscena sull’inizio della carriera

Geppi Cucciari, ospite del Festival della tv di Dogliani, si è raccontata al pubblico svelando come è nata la sua passione per la comicità e la voglia di trovare un posto nel mondo dello spettacolo. Tutto ebbe inizio anni fa, precisamente quando nel corso di una recita scolastica all’asilo, sbagliò una battuta facendo ridere tutte le persone presenti in sala. “Dovevo dire una sola frase nella recita ‘Bernadette c’è la Madonna’ e invece ho detto ‘Madonna c’è Bernadette’. Una battuta che, però, mi ha segnata, ho visto tutta la gente ridere”.

Nonostante la già evidente peculiarità nello strappare un sorriso alla gente, Geppi Cucciari porta avanti la propria vita laureandosi anche in giurisprudenza. Dopo la laurea comincia a muovere i primi passi nel mondo del lavoro cominciando a lavorare presso lo studio di un notaio fino alla consapevolezza di volere altro dalla vita. “Quando mi sono licenziata lui mi ha detto: almeno adesso farai ridere da qualche altra parte e non più nel mio studio”, ha raccontato.

Geppi Cucciari e il rapporto con la propria immagine

Nel corso dell’ospitata al Festival della tv di Dogliani, Geppi Cucciari ha affrontato diversi tempi, compreso quello relativo al rapporto con il proprio corpo e la propria immagine. “Dopo essere stata una 30enne cessa e una 40enne così-così punto ad essere una bella 50enne”, ha raccontato la Cucciari che, a settembre, tornerà in onda su Rai3 con “Splendida Cornice”. L’attrice e conduttrice è anche padrona di casa del programma radiofonico “Un giorno da pecora”. “Ogni tanto ci chiedono: perché invitate quel politico? La risposta è una: perché lo avete votato”.

E sul Presidente Mattarella ha detto: “Agli eventi in cui l’ho visto, tutti fermano e ne approfittano per portare avanti qualche causa nobile. Io, invece, gli dico che andiamo forte su Tik tok o che il catering è ottimo. Lui, secondo me, un po’ mi teme e un po’ mi vuole bene… come molti uomini della mia vita”.











