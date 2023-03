Gerard Piqué: “Nella mia carriera ho vinto tutto”/ “Shakira? Non mi interessa…”

Il nome di Gerard Piqué sarà sicuramente ben noto a tutti gli appassionati di calcio e, recentemente, anche agli appassionati di gossip. Il calciatore ha, infatti, concluso a novembre (ritirandosi però ufficialmente il primo gennaio 2023) una straordinaria carriera che l’ha portato a destreggiarsi tra il Barcellona e il Manchester United, due tra i club considerati più forti nell’ambiente, e vincendo sia il titolo europeo che quello mondiale con la nazionale spagnola.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 23 MARZO 2023/ Chiusura a -0,15%

Da quel momento Gerard Piqué ha deciso di concentrarsi sulla carriera di imprenditore, gestendo ora una sua società, la Kosmos, improntata nell’intrattenimento sportivo. Sulle pagine del Die Welt si è raccontato, parlando tanto di calcio, quanto di imprenditoria e di vita privata. “Non volevo esaurirmi completamente“, spiega del suo abbandono calcistico del quale non rinnega nulla. “L’unica cosa che mi manca è la competizione e l’atmosfera elettrizzante”, racconta Gerard Piqué, sostenendo di aver avuto “la carriera che ho sempre sognato. Ero il giocatore che volevo essere e me ne sono andato con la sensazione di aver raggiunto e vinto tutto“.

SCENARIO FED E BCE/ Le 3 variabili "pazze" che interrogano governi e banche centrali

Gerard Piqué: “Shakira? Non mi interessa”

Sull’abbandono del mondo calcistico, Gerard Piqué racconta che subito dopo era intimorito, soprattutto perché “abbiamo la fortuna di guadagnare molto denaro in un tempo relativamente breve, ma poi gestirlo e mantenere il tenore di vita è difficile“. Tuttavia, racconta, si era preparato all’evenienza e nutriva già da tempo nella sua mente il progetto della Kings League, ovvero la competizione creata da lui che vede streamer e calciatori in un unico spettacolo.

“Non mi aspettavo che fosse così grande e veloce”, spiega Gerard Piqué sul successo della Kings League, raccontando di puntare a portarla anche fuori dalla Spagna. Tra una cosa e l’altra, però, forse ovviamente, il dialogo con l’ex calciatore è presto passato anche al gossip, ovvero alla rottura clamorosa e molto discussa con Shakira. Interpellato su quanto male gli abbia fatto la vicenda, pacatamente Gerard Piqué spiega che “non voglio commentarlo, non me la sento”. Ma sostiene anche che “tutti devono cercare di fare il meglio per i propri figli e per proteggerli. È su questo che mi concentro ed è il mio dovere di padre”. Concludendo spiega che “voglio rimanere fedele a me stesso e non ho intenzione di spendere soldi per migliorare la mia immagine. Le persone a cui tengo mi conoscono davvero e non mi interessa nessun altro“.

GEO-FINANZA/ Ecco le alleanze che possono rafforzare la nostra economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA