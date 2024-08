Dopo una meravigliosa collaborazione passata con la canzone “Vivere”, Gerardina Trovato ha confessato tutto sul rapporto tra lei e Andrea Bocelli. La cantante, che ultimamente è tornata a farsi vedere su TikTok, sta ottenendo milioni di visualizzazioni e tanto sostegno dei fan, che l’hanno vista rialzarsi dopo un periodo incredibilmente buio. A “Libera la Musica” ha rilasciato un’intervista in cui svela tutto sul rapporto tra lei e Andrea Bocelli, cantante con il quale ha inciso “Vivere”. Di lui si è detta delusa: “Con Andrea i rapporti col tempo si sono incrinati”, racconta: “adesso non vuole più neanche parlarmi al telefono, ci sono rimasta molto male”.

Gerardina Trovato ha dunque confessato di aver perso ogni contatto con il cantante, che a detta sua, si sarebbe intascato i proventi dal brano e sarebbe poi sparito dalla sua vita. La cantautrice ha anche svelato qualche chicca su “Vivere”, spiegando che il brano non nasceva come un duetto e che Bocelli era solo un’interprete della sua canzone, inventata in sala di incisione: “Poi, dopo aver venduto 55 milioni di dischi in tutto il mondo, ed essere diventato un’icona”, spiega Gerardina Trovato “ha pensato bene di non rispondermi più al telefono”.

D’altra parte ha tenuto a parlare del rapporto stretto con Renato Zero, confessando di andare spesso a casa sua. Allo stesso modo è molto legata alla prima moglie di Andrea Bocelli, Erica Cenzatti. Di lei, ha raccontato degli enormi sacrifici fatti per l’ex marito, affetto da cecità: “Se lo portava in giro, lo imboccava con l’uovo sodo”, spiega la cantante: “non hai idea dei sacrifici che ha fatto questa donna”.

A “Libera la musica” ha anche raccontato dello splendido rapporto che la lega a Caterina Caselli, che a quanto ha dichiarato Gerardina Trovato, le ha pagato l’affitto di casa per un po’ di tempo, mentre i problemi economici erano davvero gravi. È stata proprio Caterina Caselli a renderla famosa, chiamando una casa discografica appena l’ha sentita cantare “Ma non ho più la mia città”. Gerardina ha rivelato che quel giorno, durante il loro primo incontro, la Caselli ha voluto presenti tutti i produttori, urlando loro di lasciare immediatamente gli uffici e volare da lei.

