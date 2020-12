Gerardina Trovato, morta mamma Agata Russo/ “Mi hai impedito di amarti ma io…”

Grave lutto per Gerardina Trovato: è morta la madre Agata Russo. A dare la triste notizia è stata la stessa cantautrice italiana tramite i suoi canali social. «Addio mamma, ora starai bene per sempre e saprai quanto ti ho amata e quanto mi hai impedito di amarti. Riposati nelle braccia del cielo», ha scritto Gerardina Trovato nel post pubblicato. Il rapporto con la madre è, infatti, stato molto complicato, come raccontato dalla cantautrice. Quest’ultima in passato ha dichiarato di essere sul lastrico anche per colpa di sua madre, che accusava di non averla aiutata quando ha avuto problemi economici. Accuse da cui la signora Agata Russo si è sempre difesa, assicurando di aver sempre supportato economicamente la figlia, per la quale avrebbe anche sostenuto delle spese ingenti. «Non è mai stata lasciata da sola, ma è sempre stata aiutata e sostenuta nella realizzazione dei propri obiettivi di vita e professionali», dichiarò Agata Russo nel gennaio scorso tramite una nota ufficiale in seguito alle dichiarazioni in tv della figlia.

MORTA AGATA RUSSO, MAMMA DI GERARDINA TROVATO

Dopo il triste annuncio, i fan di Gerardina Trovato le hanno espresso tutta la loro vicinanza in questo momento così difficile per lei. In molti le hanno dato le condoglianze, altri hanno lasciato l’emoticon del cuore tra i commenti al post pubblicato dalla cantautrice su Instagram. Grande l’affetto nei suoi confronti, soprattutto ora che deve fare i conti con un terribile lutto. Anche se il rapporto con la madre, Agata Russo, è stato caratterizzato da molti alti e bassi, Gerardina Trovato non ha mai spesso di amarla, anzi ha sempre cercato un riavvicinamento a fronte di quel grande affetto che la lega a lei. Un legame che ovviamente la morte non spezzerà, come dimostrano le belle parole usate dalla cantautrice per ricordare la madre. Parole quelle di Gerardina Trovato che confermano la loro storia travagliata, che evidentemente non ha cancellato l’amore che hanno provato l’una per l’altra.

