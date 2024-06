Germana Schena, moglie Fausto Leali/ “Le ho chiesto io di sposarmi durante un concerto”

Fausto Leali e la moglie Germana Schena sono più innamorati che mai. Prosegue alla grande la storia d’amore tra il cantante di “Io amo” e la sua corista conosciuta proprio grazie alla musica. Germana Schena, infatti, è la terza ed ultima moglie di Fausto Leali e i due sono legati da ben 10 anni. Nonostante la differenza d’età di circa 30 anni, Fausto e Germana fanno coppia fissa dal 2014, anno del loro matrimonio celebrato a Foggia, la città natale di lei. Il primo incontro tra i due risale a molto tempo prima: erano i primi anni 2000 quando Germana Schena arriva nella band di Fausto Leali come corista. In quegli anni entrambi erano impegnati in altre storie, ma dopo qualche anno scatta la scintilla durante un viaggio in macchina.

I due cominciano a conoscersi e frequentarsi e scatta l’amore. Una storia che è cresciuta nel tempo portando la coppia alla decisione di sposarsi nel 2014. Proprio il cantante parlando della compagna ha detto: “è grazie a lei che sono diventato fedele. Ci siamo conosciuti che era una mia corista, poi ci siamo avvicinati ed è nato qualcosa di importante”.

Fausto Leali e l’amore per la moglie Germana Schena: “ho trovato la donna giusta”

Quando Fausto Leali e la moglie Germana Schena si conoscono nei primi anni 2000 erano entrambi impegnati in altre relazioni. “All’epoca lei era fidanzata e ha avuto un figlio” – ha raccontato il cantante. Alla fine, tempo al tempo, visto che i due hanno cominciato a conoscersi una volta entrambi single e poco dopo è scattata la scintilla dell’amore. “Ci siamo innamorati, fidanzati e sposati: lei ci teneva tantissimo, io almeno all’inizio non più di tanto, arrivavo già da un altro matrimonio. Ma poi ho cambiato idea” – ha confessato il cantante reduce da due precedenti matrimoni naufragati con Milena Cantù e Claudia Cocomello.

Alla fine però Fausto ha deciso di chiedere la mano della sua mano pur non nascondendo di aver nutrito dei dubbi all’inizio: “all’inizio non ero convinto, ma poi ho capito di aver trovato la donna giusta. Le ho chiesto io di sposarmi, al microfono, durante un concerto”. Oggi i due vivono a Lesmo, provincia di Monza e Brianza











