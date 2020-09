Germana Schena, moglie Fausto Leali/ Silenzio sui social, ma la sua presenza…

Germana Schena continua a restare in silenzio non commentando la bufera che si è scatenata intorno a Fausto Leali. La moglie del cantante non ha ancora rilasciato dichiarazioni nè ai giornali nè sui social limitandosi a seguire l’avventura nel marito della casa del Grande Fratello Vip 2020 in silenzio. L’ultima foto pubblicata da Germana su Instagram risale allo scorso 6 settembre, otto giorni prima che Leali cominciasse ufficialmente l’avventura nella casa. I fans del cantante, tuttavia, si sarebbero aspettati una sua dichiarazione su quanto sta accadendo, ma Germana ha scelto, almeno per il momento, la strada del silenzio lasciando totalmente la scena al marito che, questa sera, potrebbe ricevere un provvedimento disciplinare dal Grande Fratello Vip per la frase pronunciata davanti ad Enock e che ha scatenato la dura reazione di Cristiano Malgioglio.

GERMANA SCHENA NON COMMENTA LE PAROLE DI FAUSTO LEALI

Germana Schena preferisce aspettare prima di commentare le parole dette da Fausto Leali nella casa della casa del Grande Fratello Vip 2020. La moglie di Leali, per il momento, non ha commentato nè le dichiarazioni del marito su Mussolini nè quelle sulla differenza tra il termine “nero” e il termine “neg*o”. Pur scegliendo il silenzio, Germana è pronta a sostenere il marito in tutto, sia se dovesse restare nella casa di Cinecittà sia se dovesse essere squalificato come sta chiedendo il popolo del web. Molto innamorata del marito, Germana è pronta a sostenere il marito qualunque cosa accada tornando ad affiancarlo anche nei suoi lavori. Germana, duque, commenterà l’avventura del marito al Grande Fratello Vip dopo la puntata di questa sera?



