Germania rivaluta pennichella: riconoscerla come diritto/ Studi dimostrano benefici su salute

Non tutti possono permettersi il riposino pomeridiano post-pranzo, vuoi per lavoro o per impegni di altro tipo. Eppure è stato dimostrato da tempo come la pennichella abbia effetti benefici sulla salute. E ora sembrerebbe essere non più solo una prerogativa tutta italiana. Anche in Germania ne stanno esaltando l’importanza, associandovi dati scientifici che ne confermano l’utilità. E addirittura se ne rivendica il diritto. A riportarlo è il quotidiano Italia Oggi.

Iss: "Non confermato caso di colera in Sardegna"/ "Ceppo abbastanza comune in ambienti acquatici salmastri"

In tedesco si chiama ‘Mittagsschlaf’. E fino ad alcuni anni fa il pisolino pomeridiano era considerato un comportamento ozioso e antisociale nelle zone più comuniste, al punto che chi lo praticava finiva nel mirino della Stasi, la polizia segreta che controllava i comportamenti dei cittadini tedeschi. Oggi invece un consigliere comunale a Lipsia, in Sassonia, Thomas Kumbernuss, ha chiesto ufficialmente che la pennichella sia riconosciuta come un diritto. Riposarsi per un breve lasso di tempo dopo pranzo non è più quindi indice di inimicizia verso lo Stato. Ma cosa può aver portato a fare questa proposta? C’è chi avanza l’ipotesi che il cambiamento climatico abbia alzato le temperature anche in Germania, facendo emergere l’esigenza di un riposino ‘rinvigorente’.

Test neonatali non affidabili su non bianchi/ "Discriminazioni incrementano problemi di salute"

I BENEFICI DELLA PENNICHELLA

La richiesta del consigliere sassone ha destato da un lato approvazione ma anche a tratti sdegno. Non sono mancate però richieste simili anche nei territori limitrofi. Come riporta infatti Der Spiegel una collega di Dresda sarebbe intenzionata a presentare analoga richiesta. E a Chemnitz hanno annunciato di volerne seguire l’esempio. Insomma, l’idea ha fatto presa tra i dipendenti comunali tedeschi. Ma oltre ad un’esigenza di riposo, quali benefici può apportare la pennichella?

Sempre lo Spiegel, per rimarcarne l’importanza, ha riportato dati scientifici che dimostrerebbero come concedersi almeno 20 minuti di pennichella avrebbe effetti benefici sulla salute. Chi si concede infatti il riposino pomeridiano correrebbe meno il rischio di sviluppare infarti. Ne sono testimonianza poi anche i bambini che hanno bisogno di fare tutti i giorni un piccolo pisolino. Intanto c’è anche chi ironizza sulla vicenda suggerendo di adibire apposite stanze dedicate proprio al riposino post- pranzo. Le battute saranno ora prese sul serio dai tedeschi?

Coronavirus felino, morti 300mila gatti a Cipro/ "Mai visto nella storia focolaio così"

© RIPRODUZIONE RISERVATA