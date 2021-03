Scelta Sabina Ricci e Claudio Cervoni a Uomini e Donne/ Abbracci e petali per…

Sabina Ricci e Claudio Cervoni protagonisti della puntata di Uomini e Donne di oggi. La dama e il cavaliere che hanno ricominciato a frequentarsi dopo un breve allontanamento, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle news, nella puntata di oggi del programma di Maria De Filippi, al centro dello studio, annunceranno le ultime novità del loro rapporto. Tra Sabina e Claudio è nato un sentimento a cui nessuno dei due sa resistere ed oggi lasceranno definitivamente la trasmissione per vivere la storia lontani dalle telecamere. Claudio, infatti, annuncerà di doversi trasferire per lavoro. Dovendo lasciare Roma, ha chiesto a Sabina di seguirlo e la dama ha accettato. Da qui la scelta di lasciare insieme il programma dando il via ad una scelta inaspettata.

SAMANTHA CURCIO, UOMINI E DONNE/ Gero va via: "Mi dispiace non averlo saputo..."

SABINA RICCI E CLAUDIO CERVONI LASCIANO UOMINI E DONNE

Innamorati e sicuri di voler stare insieme, Sabina e Claudio, nella puntata di Uomini e Donne lasceranno definitivamente la trasmissione. Nonostante la scelta spontanea e inaspettata, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, Maria De Filippi regalerà alla nuova coppia un momento speciale. Per la dama e il cavaliere, infatti, ci saranno i petali rossi, abbracci e anche un ballo romantico sulle note di “A mano a mano”. La scelta inaspettata di Claudio e Sabina emozionerà tutto il parterre del trono over, in particolare Maria Tona con cui Sabina aveva instaurato un legame d’amicizia. Dopo Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, dunque, il trono over perde altri due protagonisti della trasmissione.

LEGGI ANCHE:

GERO NATALE LASCIA UOMINI E DONNE/ "Non sono pronto per affrontare il percorso..."Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 22 marzo: Gero lascia il programma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA