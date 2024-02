Antonella Clerici: “Cosa penso di ‘Io Canto Senior’? Spero sia uno scherzo!”/ Il duro attacco

Antonella Clerici ‘stronca’ la versione ‘Senior’ di Io Canto su Mediaset

La programmazione televisiva targata Mediaset accoglierà presto nel palinsesto un grande ritorno: Io Canto Generation. Il format presenterà ai telespettatori un duplice appuntamento scandito da Io Canto Family e soprattutto da una grande novità: Io Canto Senior. Si intuisce che la versione del talent sarà dedicata alle personalità in avanti con l’età, una versione dunque simile a quanto stiamo già vedendo sulle reti Rai con The Voice Senior 2024.

Il parallelismo tra Io Canto Senior e The Voice Senior non è casuale: a notare questo particolare dualismo è stata anche Antonella Clerici, conduttrice del format già alla seconda puntata su Rai Due. Come riporta Leggo, intervistata dal settimanale Chi non si è fatta remore nel dare il proprio giudizio rispetto all’eventualità che Mediaset decida di portare in prima serata la versione Senior di Io Canto.

Antonella Clerici su ‘Io Canto Senior’: “Spero vadano in onda in periodi diversi…”

“Spero che sia uno scherzo perchè sarebbe il colmo. Prima, ai tempi di ‘Ti lascio una canzone’, hanno fatto ‘Io Canto’. Poi, dopo che ho fatto ‘The Voice Kids’, hanno ripreso ‘Io Canto’ dopo anni”. Questo il pensiero di Antonella Clerici rispetto alla possibilità che Mediaset decida di lanciare il nuovo talent Io Canto Senior, inevitabilmente “vicino” al talent da lei condotto attualmente, “The Voice Senior”.

“Se fanno i ‘Senior’ è uno scherzo. Spero, almeno, che i programmi vadano in onda in periodi diversi altrimenti non faremmo un bel servizio al pubblico”. Questo il giudizio di Antonella Clerici rilasciato al settimanale Chi – e riportato da Leggo – dal quale si evince una discreta perplessità e contrarietà rispetto alla realizzazione di “Io Canto Senior”, inevitabilmente simile al programma che attualmente la vede al timone, ovvero “The Voice Senior”.

