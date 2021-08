Gerry Scotti compie 65 anni/ Dai successi al covid, tutti gli auguri dei colleghi

Gerry Scotti, il re dei quiz, da anni protagonista indiscusso della televisione italiana e tra i conduttori più amati dal pubblico, compie oggi, sabato 7 agosto, 65 anni. Scotti la cui carriera è iniziata in radio dove ha alimentato la sua passione per la musica prima di diventare uno dei volti più popolari del piccolo schermo, festeggia un compleanno importante e il primo da nonno della piccola Virginia, figlia del figlio Edoardo. “65 e non sentirli: sarò un po’ sordo? Grazie a tutti per gli auguri e l’affetto, buona estate!“, ha scritto il conduttore pubblicando una foto su Instagram. Per Scotti che, quest’anno ha combattuto anche contro il covid, il 65esimo è un compleanno davvero speciale da trascorrere con gli affetti veri in attesa di tornare a fare compagnia al proprio pubblico con la nuova edizione di Tu sì que vales dove ritroverà gli amici Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

Gerry Scotti, da Carlo Conti e Rudy Zerbi: gli auguri per il compleanno

Tra i primi ad augurare buon compleanno a Gerry Scotti è stato Carlo Conti che, su Instagram, ha scritto: “Buon compleanno grande Gerry, fratello di virus !!!!”. Non potevano mancare, poi, gli auguri di Rudy Zerbi. “Caro Gerry, anche se da sempre sono la tua seconda scelta, ti faccio tanti auguri di buon compleanno!” a cui Scotti ha risposto così – “Grazie amico mio. Ricordati che in agosto le piante le annaffi tu…….”. E ancora: “Auguri vecio, sei sempre Qui, Quo, Qua, nel mio cuore!”, scrive Linus. E non mancano gli auguri dei fans che lo amano sempre di più. Un compleanno importante, dunque, per il conduttore di canale 5 il cui nome è stato accostato al Festival di Sanremo per affiancare Amadeus.



