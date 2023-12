Gerry Scotti: “Puntata speciale de La ruota della fortuna”/ “Magari a Sanremo Amadeus mi bacia”

Gerry Scotti sarà a Sanremo 2024 ospite di Amadeus? “Se sarò in platea magari ma bacia Amadeus”

Manca solo Gerry Scotti nell’elenco dei conduttore sia Rai come Amadeus e Carlo Conti che Mediaset come Paolo Bonolis a non aver mai condotto il Festival di Sanremo. Quest’estate un’ambigua foto pubblicata da Gerry Scotti ed Amadeus aveva acceso le speranze dei fan di vederlo almeno come ospite e invece poi il tutto si è risolto in un nulla di fatto. Adesso in un’intervista concessa al magazine Chi, il conduttore di Io Canto Generation ha chiarito una volta per tutte se sarà o meno a Sanremo 2024: “Se non ho mai fatto Sanremo probabilmente è perché non l’ho mai sognato. Non si offenda nessuno, non voglio fare come la volpe e l’uva, non dico che non mi piaccia il Festival ma storicamente e logisticamente non mi è mai capitato di avere un periodo così lungo a disposizione.”

E subito dopo Gerry Scotti ha concluso con una provocazione: “Ho già detto ad Amadeus che, se mi manda un biglietto per andare a vedere lo spettacolo sarò in prima fila.” A questo punto la giornalista gli ha fatto notare che la prima fila è pericolosa, ricordano il famoso bacio tra Rosa Chemical e Fedez e Scotti ha concluso con una battuta: “Eh magari questa volta sarà Amadeus a scendere le scale per venire a baciarmi (ride, ndr)”. Amadeus ha già annunciato i co-conduttori del Festival di Sanremo 2024 ieri sono stati decretati i tre giovani che gareggeranno tra i Big: Clara, i Santi Francesi e BNKR44

Non è ancora chiaro con esattezza quando andrà in onda la nuova edizione de La ruota fortuna, storico show di Canale5 portato al successo dall’indimenticato Mike Bongiorno. Gerry Scotti sarà al timone di un’edizione completamente rivisitata ed adattata ai tempo. Sono già state fornite alcune anticipazioni ed il conduttore al magazine Chi ha anticipato: “Posso dire che stiamo pensando a una puntata con ‘le donne di Mike’ come Antonella Elia, Paola Barale e Miriana Trevisan.” Riferendosi invece al fatto che in passato hanno partecipato Matteo Salvini e Matteo Renzi da giovanissimi ha aggiunto una battuta: “Dico ai concorrenti di impegnarsi molto perché potrebbero diventare premier (ride, ndr)”.

Infine, Gerry Scotti durante l’intervista dopo aver parlato del successo di Io Canto Generation, ha spiegato perché ha voluto scrivere un libro dal titolo Che cosa vi siete persi. Ha deciso di accettare una nuova sfida e mettersi in gioco scrivendo nei ritagli di tempo raccontando più di trent’anni di carriera tra radio, tv, fiction, film e molto altro.











