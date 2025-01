Questa sera al Grande Fratello 2024 farà il suo ingresso Gessica Notaro; una donna di spettacolo, dotata dei talenti più disparati ma anche testimone di una storia terribile vissuta in prima persona. Molti ricorderanno i fatti di cronaca che la videro coinvolta suo malgrado nel 2017: un’aggressione con l’acido da parte del suo ex fidanzato, Edson Tavares, di cui ancora oggi porta i segni.

Da quel giorno Gessica Notaro è diventata simbolo per la lotta contro la violenza sulle donne, attivista in prima linea; la speranza è sempre stata il suo monito, anche quando il buio sembrava voler avere la meglio. Quel gesto vile l’ha inevitabilmente segnata; un’esperienza che difficilmente conosce aggettivi per una descrizione esaustiva. Lei stessa ha parlato di come, a dispetto delle ripercussioni fisiche, si consideri comunque miracolata; grazie a diversi interventi chirurgici è riuscita ad ovviare a buona parte degli effetti dell’acido riversato sul suo volto e anche le preghiere di quel momento, da lei raccontate, suonano come emblematiche: ‘Prenditi la bellezza ma lasciami la vista’.

Gessica Notaro porta ancora i segni dell’aggressione con l’acido da parte del suo ex fidanzato Edson Tavares, non solo dal punto di vista fisico. Da quell’incubo è riuscita però a costruire qualcosa di più grande, qualcosa di importante non solo per sé stessa ma anche per gli altri. In quegli attimi terribili, come lei stessa ha raccontato, ha fatto una promessa che da allora non ha mai tradito in nome della speranza e della lotta alla violenza. “Il mio volto bruciava ed ebbi solo la forza di telefonare a mia madre”.

Queste le parole di Gessica Notaro – come riporta Il Fatto Quotidiano – nel raccontare tempo fa i terribili attimi di quell’aggressione con l’acido. In preda a quel dolore inimmaginabile, come da lei raccontato, si è rifugiata nella preghiera chiedendo di non perdere la vista con il monito e l’impegno di dedicarsi totalmente in difesa delle donne vittime di violenza. Come sottolineato in precedenza, ad oggi, quella promessa fatta in un momento così nefasto è oggi il baricentro della sua voglia di rivalsa e di vita.