Gessica Notaro appoggia Beatrice Luzzi dopo la lite con Giuseppe/ “Lei è stata davvero una signora”

Gessica Notaro difende Beatrice Luzzi dopo la lite con Garibaldi: le parole sui social

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono stati protagonisti di un duro scontro, nel corso della diretta del Grande Fratello lunedì 4 dicembre. Alla base della discussione è intervenuto anche il padre del concorrente che ha accusato l’attrice di aver fatto commenti piccanti che poteva evitarsi.

A difendere l’attrice definendo ‘maschilista’ il comportamento dei due uomini è subentrata Valentina Melis: “Questa storia che se gli uomini puliscono allora non sono maschilisti è una delle cose più maschiliste che si possa dire. Non entro nel merito della questione perché non ho visto la scena però dico solo questo e mi taccio: Chi o cosa sia maschilista non lo devono spiegare gli uomini“. A farla da eco, nelle ultime ore, Gessica Notaro: “Io assolutamente d’accordo con Beatrice. Lei è stata davvero una signora a gestire con tanta eleganza la situazione“.

Beatrice Luzzi furiosa dopo lo scontro con il padre di Giuseppe: “Ho dovuto rispondere”

Beatrice e il padre di Giuseppe Garibaldi hanno avuto uno scontro piuttosto acceso nell’ultima diretta del Grande Fratello. La discussione è degenerata tanto che l’attrice ha definito l’uomo, venuto a fare una sorpresa al figlio, ‘maschilista’. Durante una chiacchierata tra inquilini, Paolo ha dato il suo parere in merito all’intervento dell’attrice.

“Se il padre non entrava nel merito io non sarei entrata nel merito. È entrato nel merito e io ho dovuto rispondere. Se aspetti una donna che non risponde, non sono io” ha tuonato Beatrice al concorrente prima di andarsene furibonda. A intervenire sulla questione anche lo stesso Giuseppe che ha aggiunto: “Fa sempre la vittima“. Sarà di nuovo scontro tra i due?

