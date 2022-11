Gessica Notaro e Filippo Bologni si sposano/ Video proposta prima del salto a cavallo

Gessica Notaro e Filippo Bologni si sposano: la romantica proposta di matrimonio è avvenuta durante pochi minuti prima dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, prova dell’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, appuntamento clou di Fieracavalli Verona. L’atleta azzurro, prima di saltare in sella, si è inginocchiato.

La modella, una decina di anni fa eletta Miss Emilia Romagna nel concorso di Miss Italia, non ha potuto dire altro che “Sì”. È arrivato dunque il momento di coronare il loro sogno d’amore dopo diversi anni di fidanzamento per il fantino e la donna divenuta un vero e proprio simbolo della lotta contro la violenza sulle donne dopo essere stata sfregiata con l’acido nel 2017. Dopo i momenti bui passati, che l’hanno portata anche a perdere un occhio, adesso è felice con il suo futuro marito. “Amo la sua intelligenza. L’amore è una cosa bellissima, l’amore non fa male”, ha affermato poco tempo fa.

Gessica Notaro e Filippo Bologni si sposano: il video della proposta di matrimonio a Fieracavalli

La scelta della location per la proposta di matrimonio di Filippo Bologni a Gessica Notaro non è casuale. I due si erano infatti conosciuti proprio a Fieracavalli. Alcuni anni fa la modella fu scelta come testimonial dell’evento di Verona e chiese “due parole” all’atleta azzurro. È così che fu amore a prima vista. Ad accomunarli c’è sempre stata la passione per i cavalli. È anche grazie al fidanzato che la modella è tornata in sella. “Perché non salti?”, le domandò. “Dove vado con un occhio coperto”, disse lei. “I nostri limiti sono nella nostra testa”, questa la pronta replica del fantino.

Oggi Gessica, con il sostegno costante di Filippo, si cimenta nel salto ad ostacoli. Inoltre, è una imprenditrice e attivista impegnata in campagne di sensibilizzazione e contrasto alle violenze di genere, dopo l’incubo vissuto in prima persona nel 2017, quando fu sfregiata al volto con l’acido dall’ex fidanzato.











