Gessica Notaro, foto choc su Instagram/ Il volto sfigurato dall’acido e poi…

Gessica Notaro ha pubblicato sui social una foto molto forte che la ritrae prima e dopo la violenza subita dall’ex fidanzato Edson Tavares che l’ha sfregiata in pieno volto con dell’acido. Era il 10 gennaio del 2017 quando la bellissima ex Miss Italia veniva assalita sotto casa dall’ex compagno. Una data terribile che ha segnato l’inizio di un vero e proprio incubo per la Notaro, ma a distanza di quattro anni tante cose sono cambiate. Dopo diversi interventi, Gessica oggi è una donna felice e l’ha voluto ricordare condividendo con tutto il suo pubblico una foto del prima e dopo con tanto una didascalia davvero emozionante: “4 anni fa il dolore. OGGI LA FELICITÀ’ ☀️❤️” con tanto di hashtag #gessicanotaro #acidattack #rinascita #lamianuovavita. La foto postata sui social è stata letteralmente inondata d’amore e di messaggi di grande ammirazione e sostegno da parte di amici, colleghi e fan.

“Sei unica!” le scrive Tosca D’Aquino, mentre tantissimi altri personaggi da Costanza Caracciolo a Benedetta Mazza commentano con un emoticon a forma di cuore. Tra i tantissimi commenti c’è anche quello di Nadia Rinaldi che le scrive: “Mi inchino davanti a tanta forza. Grande donna”, ma non mancano i messaggi di affetto e stima da parte dei suoi fan che non l’hanno mai lasciata sola. “Sei una forza della natura devi essere fiera di te” scrive una follower a cui fa eco un’altra “Gessica, ti voglio bene!!! Sapevo che saresti riuscita ad arrivare finalmente a questo traguardo!!!😘😘😘 Sei bellissima come prima, credimi!!”. E ancora: “Che bella che sei, dentro e fuori. Hai una forza da invidiare, sono stra felice che per una volta, la giustizia abbia trionfato” scrive una ragazza facendo riferimento alla recente decisione della Cassazione che ha confermato la condanna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione ad Edson Tavares, l’ex compagno della showgirl riminese accusato di averla perseguitata e sfregiata con l’acido in un agguato sotto casa quasi quattro anni fa.

Gessica Notaro, l’affetto dei fan: “sei un roccia”

Un’anniversario “particolare” quello che Gessica Notaro ha voluto ricordare e condividere con il suoi pubblico su Instamgram. 4 anni fa, infatti, la bellissima ex Miss Italia di Rimini è stata sfregiata in volto con dell’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares. Un momento difficilissimo per Gessica che, come una vera roccia, è riuscita a superarlo diventando una donna ancora più forte e un esempio per tantissime donne vittime di violenze. “Donna meravigliosa .. che Dio ti benedica .. sei un esempio di coraggio e forza” le scrive una fan, mentre un’altra sottolinea come il suo coraggio sia stato di esempio per tante “Stima infinita! La tua forza è di esempio”.

